La NASA descubrió un planeta que es "notablemente similar a la Tierra" y podría ser habitable

El exoplaneta reúne varias condiciones clave que lo convierten en un candidato relevante en la búsqueda de mundos potencialmente habitables.

La NASA descubrió un exoplaneta que es "notablemente similar a la Tierra" y podría ser habitable.

Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) hallaron un planeta muy similar a la Tierra, llamado HD 137010 b, ubicado a unos 146 años luz de distancia. Este exoplaneta podría cumplir con ciertas similitudes que permitan el desarrollo de vida.

Desde hace años, la NASA explora el espacio en busca de planetas habitables, similares a las condiciones que tiene la Tierra. A raíz de esta búsqueda, los científicos que analizan los datos del Telescopio Espacial Kepler encontraron un exoplaneta similar a la Tierra, al que bautizaron como HD 137010 b.

Se trata de un planeta rocoso, un poco más grande que la Tierra, que orbita una estrella similar al Sol a unos 146 años luz de distancia. "Este podría ser el primer exoplaneta con propiedades similares a las de la Tierra que, desde nuestra perspectiva, cruza la cara de una estrella similar al Sol lo suficientemente cercana y brillante como para realizar observaciones de seguimiento significativas", expresaron desde la NASA.

La "nueva Tierra": ¿Es HD 137010 b un exoplaneta habitable?

No todo es color de rosas para la NASA, en un comunicado explicaron que "la cantidad de calor y luz que un planeta así recibiría de su estrella es menos de un tercio de la que la Tierra recibe del Sol". En comparación con el planeta Marte, la temperatura superficial del exoplaneta no es superior a los -68 grados Cesius, mientras que el planeta rojo nda en los -65 grados.

A pesar de esto, el equipo científico realizó modelos atmosféricos del planeta, "le otorga un 40 % de probabilidad de encontrarse dentro de la zona de habitabilidad conservadora alrededor de la estrella y un 51 % de probabilidad de encontrarse dentro de la zona de habitabilidad optimista, más amplia".

