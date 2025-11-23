El ritual perfecto para el 23/11: cuando el 11 empieza a abrir todas las puertas En pleno mes maestro llega con una fuerza especial: un día para frenar, aflojar la mente y hacer un rito simple que te ayude a cerrar el año con más claridad, intención y calma. Por







¿Cómo es el ritual perfecto para el 23/11?.

El 23/11 vibra con la energía maestra del 11, un número ligado a la intuición y los nuevos comienzos.

Es un día ideal para hacer un ritual suave que ordene la mente y limpie la energía del año.

El portal numerológico del mes 11 potencia manifestaciones, señales y sincronías.

Una fecha para reconectar con vos, bajar un cambio y abrir espacio a lo que querés recibir. Hay días que llegan con una energía distinta. Días que se sienten, aunque no sepamos explicarlo del todo. El 23 de noviembre es uno de esos momentos raros del calendario donde pareciera que todo se acomoda para que mires hacia adentro. ¿Cómo es el ritual perfecto para el 23/11?

No es casualidad: estamos en el mes 11, el mes maestro, y todavía flotando bajo la vibra de dicho número, que es como un megáfono para la intuición.

El 23, en numerología, vibra 5: cambio, decisión, movimiento. Y cuando ese 5 se mezcla con el 11, lo que aparece es la sensación clara de: “ok, algo tiene que transformarse, y soy yo quien tiene que tocar esa pieza que estaba trabada”. Por eso este día tiene tanto poder: te pone frente a vos mismo sin demasiado ruido, con ganas de hacer un pequeño ritual que ordene el mapa interno.

11 del 11 Cómo es el ritual perfecto para el 23/11 El ritual para hoy no necesita casi nada. Lo importante es el mood: una luz suave, unos minutos sin interrupciones, y ganas de vaciar la cabeza. Encendé una vela —la que tengas— y pensá en lo que querés soltar antes de terminar el año. No hace falta hacer listas eternas: con que nombres una o dos cosas que te pesaron en 2025 ya es suficiente. El 11 trabaja mejor cuando no exageramos; le gusta la sinceridad, la claridad, la frase simple que golpea justo donde tiene que golpear.

Después sí, escribí tu intención del momento. Una concreta, algo que realmente quieras ver moverse antes de diciembre o en los primeros meses del 2026. Puede ser algo chiquito, como recuperar la energía, o algo grande, como un cambio laboral. Lo que sea, pero que sientas verdadero.