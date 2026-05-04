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Horóscopo de hoy, martes 5 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero
Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
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Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries es un día para mantenerse con bajo perfil y no asumir riesgos que te expongan más de lo normal. Tranquilidad y calma serán tus aliadas del martes.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro puede que una persona muy cercana a vos esté deseando algo que vos tenés o querés. Si ya te diste cuenta de quién se trata, será mejor que hables para evitar conflictos futuros.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buena jornada para lo laboral y todo lo que encares con pasión. Está todo dado para el éxito, aprovechá tu buen momento.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer tené cuidado con lo que vas a decir porque está todo dado para desatar una batalla universal en tu ámbito familiar. No podrás evitar el conflicto pero sí que haya resentimiento una vez pasada la tormenta.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo estás con muchas actividades y presiones por lo que deberás tratar de tomarlo con calma para que repercuta en tu salud. Buscá un momento para bajar un cambio y relajar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo estás en una encrucijada. Tenés ganas de probar cosas nuevas pero a la vez el temor te frena. Dejá de fantasear y postergá tu deseo. Si se mantienen las ganas, entonces andá por ello y si se disipan, no era algo que valiera la pena.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra estás con problemas de confianza en vos mismo. Lo mejor será que lo compartas con algún amigo o persona cercana para que te ayude a sacar lo que te mantiene angustiado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio estás con la cabeza en asuntos familiares. Deberás tomar distancia para comprender mejor la situación y no agobiar a tus seres queridos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que personas cercanas a vos y que estimas vivan situaciones de injusticia. Eso despertará en vos ganas de alzar la voz y será bien recibido.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio deberás revisar la agenda si no querés que se te superpongan los compromisos. Organización y planificación serán tus aliados para cumplir con tus actividades sociales.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario estás romántico y aprovechalo para pasar lindos momentos con tu pareja o amigos. Una buena cena, una salida al parque, lo que vos consideres para agasajar a los tuyos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis puede que hoy no sea tu día y que lastimes a alguien que querés. Pedí disculpas, lo van a entender y así vas a poder enmendar tus acciones.

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