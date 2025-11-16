16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ritual con la Luna en Libra para atraer el amor

Con el astro nocturno en el signo libriano, se abre un día perfecto para activar el amor: energía suave, corazón abierto y una intensidad que vuelve cada intención mucho más poderosa.

Por
¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor?

¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor?

  • Luna en Libra: energía suave, romántica y abierta al encuentro.
  • Sol en Escorpio: intensidad, deseo y profundidad emocional
  • Ideal para un ritual romántico
  • Noviembre es un mes para materializar a través de rituales

Este 16 de noviembre la Luna en Libra abre un portal de suavidad, romanticismo y conexión. Es una energía que despierta las ganas de compartir, de sentirnos acompañados y de buscar vínculos donde la belleza emocional se note. ¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor?

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre

Al mismo tiempo, el Sol en Escorpio profundiza todo: no permite deseos livianos ni intenciones a medias. Por eso, lo que hoy pedimos desde el corazón se vuelve más magnético, más verdadero y más poderoso. La combinación de Libra y Escorpio crea el escenario ideal para trabajar el amor con intención consciente.

La vibra libriana activa un magnetismo social especial, una apertura suave del corazón que facilita el encuentro, la conexión y la receptividad afectiva. Todo se vuelve más armónico, más disponible y más dispuesto a fluir.

libra

¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor con la Luna en Libra?

1. Prepará tu espacio (armonía ante todo)

Ordená un rincón, poné algo lindo: una vela rosa o blanca, una flor, un perfume, un objeto que represente el amor.

2. Escribí tu intención

  • En una hoja, anotá en presente:
  • “Atraigo un amor sano, recíproco y equilibrado. Estoy lista/o para un vínculo donde haya armonía, respeto y belleza emocional”.
  • (Lo importante es que no pidas un nombre puntual: solo la cualidad del vínculo.)

3. Rociá perfume o niebla aromática

Puede ser tu perfume favorito o un agua de rosas.

Mientras lo hacés, repetí mentalmente: “Me vuelvo magnética/o para el amor que vibra conmigo”.

4. Encendé la vela

  • Mirala unos segundos y respirá profundo.

Visualizá una escena donde te sentís acompañada/o, valorada/o y en armonía.

No imagines quién, sino cómo te sentís.

5. Repetí esta afirmación (3 veces)

“Me abro a recibir un amor que me haga bien. Lo elijo y me elige.”

6. Guardá el papel

Doblalo en tres (Libra = decisión + equilibrio) y dejalo debajo de la vela hasta que se consuma.

Después guardalo en tu mesa de luz o en un cajón donde guardes cosas personales.

Noticias relacionadas

Luna en Libra: los signos que se enamoran este fin de semana.

Luna en Libra: los signos que se enamoran este fin de semana

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 15 de noviembre

El novilunio nos invita a mirar de frente lo que necesita transformarse para seguir creciendo. 

Luna Nueva en Escorpio de noviembre: ¿cómo impacta a todos los signos?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden

Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy

Rating Cero

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

play

Fena Della Maggiora, sobe Javier Milei: "Es como si lo manejaran de arriba, como si tuviera hilos"

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor?

Ritual con la Luna en Libra para atraer el amor

Hace 3 minutos
Las Inversiones en plazo fijo son ampliamente recomendadas por varios economistas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 14 minutos
Este es uno de los casos más llamativos de las últimas décadas

Lo llamaban "el asesino de las bolsas de basura" y estuvo más de 15 años sin ser descubierto: quién era Patrick Kearney

Hace 22 minutos
Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Hace 33 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

Hace 41 minutos