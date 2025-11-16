Ritual con la Luna en Libra para atraer el amor

Con el astro nocturno en el signo libriano, se abre un día perfecto para activar el amor: energía suave, corazón abierto y una intensidad que vuelve cada intención mucho más poderosa.

¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor?

Este 16 de noviembre la Luna en Libra abre un portal de suavidad , romanticismo y conexión. Es una energía que despierta las ganas de compartir, de sentirnos acompañados y de buscar vínculos donde la belleza emocional se note. ¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor?

Horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre

Al mismo tiempo, el Sol en Escorpio profundiza todo: no permite deseos livianos ni intenciones a medias. Por eso, lo que hoy pedimos desde el corazón se vuelve más magnético, más verdadero y más poderoso. La combinación de Libra y Escorpio crea el escenario ideal para trabajar el amor con intención consciente.

La vibra libriana activa un magnetismo social especial, una apertura suave del corazón que facilita el encuentro, la conexión y la receptividad afectiva. Todo se vuelve más armónico, más disponible y más dispuesto a fluir.

1. Prepará tu espacio (armonía ante todo)

Ordená un rincón, poné algo lindo: una vela rosa o blanca, una flor, un perfume, un objeto que represente el amor.

2. Escribí tu intención

En una hoja, anotá en presente:

“Atraigo un amor sano, recíproco y equilibrado. Estoy lista/o para un vínculo donde haya armonía, respeto y belleza emocional”.

(Lo importante es que no pidas un nombre puntual: solo la cualidad del vínculo.)

3. Rociá perfume o niebla aromática

Puede ser tu perfume favorito o un agua de rosas.

Mientras lo hacés, repetí mentalmente: “Me vuelvo magnética/o para el amor que vibra conmigo”.

4. Encendé la vela

Mirala unos segundos y respirá profundo.

Visualizá una escena donde te sentís acompañada/o, valorada/o y en armonía.

No imagines quién, sino cómo te sentís.

5. Repetí esta afirmación (3 veces)

“Me abro a recibir un amor que me haga bien. Lo elijo y me elige.”

6. Guardá el papel

Doblalo en tres (Libra = decisión + equilibrio) y dejalo debajo de la vela hasta que se consuma.

Después guardalo en tu mesa de luz o en un cajón donde guardes cosas personales.