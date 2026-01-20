Horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 21 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Cómo impacta la Luna en Acuario de hoy en todos los signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

(21 de abril al 21 de mayo)

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Consulte a un experto en asuntos financieros. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tendencia a enamorarse como un colegial. Se produce un ingreso que no esperaba. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Estará muy bien entre sus seres queridos. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Vigile con quién habla, en el trabajo hay muchas envidias. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No deje que nadie se meta en su relación. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Va a tener que cuidarse más.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Exigente y algo irascible con sus amigos. La estabilidad financiera llega por fin. Ese turno de trabajo que tanto deseaba, ya es suyo. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Tiene alergia, pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Organice un viajecito divertido con su pareja. La venta de inmuebles mejora su economía. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.