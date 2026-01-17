El amor llega de golpe: los signos que más se enamoran con Venus en Acuario

Con este tránsito, el romanticismo deja de ser posesión y se convierte en elección consciente: vínculos libres, honestos y mentales, sin miedo a lo diferente.

El amor llega de golpe: el 17 de enero, Venus —el planeta del amor, el deseo y los vínculos— ingresa en Acuario , un perfil astral de aire regido por Urano, que actualmente transita Tauro. Los signos que más se enamoran con este tránsito.

Esta combinación propone una forma de enamorarse repentina, poco convencional y profundamente ligada a la libertad, pero con impacto real en los valores, el cuerpo y la seguridad.

Con Venus en el signo del aguatero, el flechazo surge repentinamente , muchas veces desde la amistad, la admiración mental o lo diferente. Urano en Tauro suma un condimento clave: lo inesperado puede volverse estable, y lo distinto puede transformarse en algo valioso. Este contacto astral no enamora desde la promesa, sino desde la verdad. Y con la esfera rebelde uraniana en el signo del toro, lo que empieza raro, puede quedarse.

Es el gran protagonista. Venus en tu signo activa magnetismo, deseo y oportunidades amorosas inesperadas. Te enamorás sin perder libertad y desde la autenticidad total.

Géminis

Aire con aire. Conversaciones, encuentros casuales y conexiones mentales que escalan rápido al romance. Te enamorás charlando, riendo y compartiendo ideas.

Libra

Venus te favorece: se despierta el deseo, el disfrute y la creatividad en el amor. Te atraen personas libres, originales y poco clásicas.

Sagitario

El amor aparece de forma espontánea. Viajes, redes sociales o entornos nuevos pueden traer flechazos. Te enamorás sin planearlo.

Signos que pueden sorprenderse enamorándose

Aries

Amores que empiezan como amistad o complicidad. Te enganchás con alguien distinto a lo habitual.

Leo

Relaciones espejo: alguien te mueve el piso y te muestra otra forma de amar, más libre y menos egoica.

Tauro

Urano en tu signo hace que lo inesperado te sacuda. Podés enamorarte de alguien que rompe todos tus esquemas.