El amor llega de golpe: los signos que más se enamoran con Venus en Acuario

Con este tránsito, el romanticismo deja de ser posesión y se convierte en elección consciente: vínculos libres, honestos y mentales, sin miedo a lo diferente.

Por
El amor llega de golpe: el 17 de enero

El amor llega de golpe: el 17 de enero, Venus ingresa en Acuario.

  • Con Venus en Acuario el amor es sin jaulas ni posesión
  • Vínculos que respiran libertad y algunos se enamoran
  • Conexión que nace desde la amistad
  • Charlas profundas sin miedo a pensar distinto

El amor llega de golpe: el 17 de enero, Venus —el planeta del amor, el deseo y los vínculos— ingresa en Acuario, un perfil astral de aire regido por Urano, que actualmente transita Tauro. Los signos que más se enamoran con este tránsito.

Enterate que deparan los astros para tu signo.
Esta combinación propone una forma de enamorarse repentina, poco convencional y profundamente ligada a la libertad, pero con impacto real en los valores, el cuerpo y la seguridad.

Con Venus en el signo del aguatero, el flechazo surge repentinamente, muchas veces desde la amistad, la admiración mental o lo diferente. Urano en Tauro suma un condimento clave: lo inesperado puede volverse estable, y lo distinto puede transformarse en algo valioso. Este contacto astral no enamora desde la promesa, sino desde la verdad. Y con la esfera rebelde uraniana en el signo del toro, lo que empieza raro, puede quedarse.

Acuario

Los signos que más se enamoran con Venus en Acuario

Acuario

Es el gran protagonista. Venus en tu signo activa magnetismo, deseo y oportunidades amorosas inesperadas. Te enamorás sin perder libertad y desde la autenticidad total.

Géminis

Aire con aire. Conversaciones, encuentros casuales y conexiones mentales que escalan rápido al romance. Te enamorás charlando, riendo y compartiendo ideas.

Libra

Venus te favorece: se despierta el deseo, el disfrute y la creatividad en el amor. Te atraen personas libres, originales y poco clásicas.

Sagitario

El amor aparece de forma espontánea. Viajes, redes sociales o entornos nuevos pueden traer flechazos. Te enamorás sin planearlo.

Signos que pueden sorprenderse enamorándose

Aries

Amores que empiezan como amistad o complicidad. Te enganchás con alguien distinto a lo habitual.

Leo

Relaciones espejo: alguien te mueve el piso y te muestra otra forma de amar, más libre y menos egoica.

Tauro

Urano en tu signo hace que lo inesperado te sacuda. Podés enamorarte de alguien que rompe todos tus esquemas.

