Esta es la mejor forma de aumentar la velocidad del Wifi de tu casa solo con la configuración

Este es el método para mejorar la velocidad del WiFi mediante la revisión de la configuración.

Por
Con este truco podrás aumentar la velocidad del Wifi sin hacer nada extraño.

Con este truco podrás aumentar la velocidad del Wifi sin hacer nada extraño.

  • Una conexión WiFi lenta suele deberse a configuraciones del router o interferencias, no necesariamente al plan contratado.
  • Saturación de canales, interferencias de otros dispositivos y ubicación inapropiada del router reducen alcance y velocidad.
  • Cambiar de canal, alternar entre bandas 2.4 GHz y 5 GHz y reubicar el router mejora notablemente la señal.
  • Revisar dispositivos conectados, limitar apps en segundo plano y actualizar la contraseña optimiza estabilidad y seguridad.

La frustración que provoca una conexión WiFi lenta o inestable suele llevar a la idea inmediata de contactar al proveedor de internet para aumentar los megas contratados. Sin embargo, este gasto extra muchas veces resulta innecesario, ya que la velocidad de descarga no es el único factor que influye en la calidad de la señal en el hogar. En la mayoría de los casos, el problema no se encuentra en el servicio contratado, sino en una configuración incorrecta del router que impide una distribución eficiente de la señal.

Con este truco podés potenciar tu red de Wifi en el hogar.
Así podés hacer que el Wifi llegue sin problemas a toda tu casa: no necesitas cables ni conocimientos extras de tecnología

Existen además factores externos invisibles que pueden afectar seriamente la conexión sin que el usuario lo perciba. La saturación por redes vecinas que operan en el mismo canal y las interferencias de otros dispositivos electrónicos provocan microcortes y aumentos de latencia. De igual forma, una ubicación física inapropiada del equipo, como situarlo dentro de un mueble o cerca de muros gruesos, reduce significativamente el alcance de las ondas, generando zonas muertas incluso en viviendas pequeñas.

wifi cel

Antes de realizar cualquier inversión adicional en infraestructura o planes más costosos, conviene hacer un diagnóstico técnico del entorno doméstico. Cambiar la frecuencia de banda (de 2.4 GHz a 5 GHz cuando sea posible) o reubicar el router en un punto central y elevado puede mejorar de manera notable la experiencia de navegación. Comprender cómo optimizar el hardware disponible en casa es el primer paso para disfrutar de una red estable y rápida sin pagar de más.

Cuál es la mejor forma de mejorar el Wifi de tu hogar con la configuración

Uno de los ajustes más efectivos para mejorar la velocidad del WiFi consiste en modificar el canal y la banda de la red. Muchos routers funcionan por defecto en canales automáticos que suelen saturarse, especialmente en zonas con alta densidad de viviendas. Cambiar la conexión a un canal menos utilizado reduce las interferencias con otros dispositivos y permite que la señal circule de manera más estable, aprovechando mejor el ancho de banda disponible. Lo mejor de esta solución es su rapidez y sencillez, ya que no requiere conocimientos técnicos avanzados. Además, desde la configuración del router se puede alternar entre la banda de 2.4 GHz, que ofrece mayor alcance aunque menor velocidad, y la de 5 GHz, pensada para dispositivos cercanos que demandan conexiones rápidas para streaming o juegos.

router-wifi.jpg

La ubicación estratégica del router es otro factor clave para mejorar la conexión sin necesidad de aumentar el plan contratado. El dispositivo debe colocarse en un punto central del hogar, preferentemente a una altura media, sobre un mueble o repisa, y alejado de obstáculos físicos como paredes gruesas o espejos. También resulta importante mantenerlo lejos de electrodomésticos que emiten ondas electromagnéticas, como microondas o teléfonos inalámbricos, ya que estas interferencias afectan la calidad de la señal y pueden generar cortes o lentitud.

Finalmente, optimizar el uso de las bandas de frecuencia y revisar periódicamente los dispositivos conectados ayuda a mantener un rendimiento óptimo. Los routers modernos ofrecen dos bandas: 2.4 GHz y 5 GHz. Para equipos cercanos que requieren mayor velocidad, como consolas o Smart TVs, la banda de 5 GHz brinda mejor rendimiento, mientras que la de 2.4 GHz resulta más adecuada para dispositivos alejados, ya que alcanza mayor distancia y atraviesa obstáculos. Revisar qué dispositivos están conectados, limitar aplicaciones que consumen datos en segundo plano y cambiar la contraseña de la red de manera regular también mejora la estabilidad y la seguridad, logrando una navegación más rápida y fluida con pasos simples.

