Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ideal tanto para quienes crecieron viéndola como para quienes buscan un guion de fantasía con personajes femeninos fuertes y una trama inolvidable.

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.

Este animé con guerreras mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: un clásico acaba de incorporarse al catálogo y despertó una ola de nostalgia entre los fans del formato animado noventoso y las nuevas generaciones que descubren la historia por primera vez, ¿cuál es?

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

La serie, producida por Tokyo Movie Shinsha (TMS Entertainment) y basada en el manga del grupo CLAMP, combina fantasía, aventura, acción y magia en una historia protagonizada por tres adolescentes convertidas en heroínas.

Además, la producción cuenta con 49 episodios, divididos en dos temporadas, y forma parte del catálogo histórico de animés que marcaron los años 90 en Latinoamérica. Su llegada a la N roja no solo despierta nostalgia, sino que confirma el renovado interés por los clásicos del l a animación oriental. Con una historia que mezcla emoción y reflexión, esta propuesta sigue demostrando por qué es una de las más queridas del género.

Rayearth: Las Guerreras Mágicas

Sinopsis de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix

La historia sigue a Lucy, Anaís y Marina, tres chicas que se conocen durante un viaje escolar a la Torre de Tokio. Un evento inesperado las transporta al mundo mágico de Céfiro, donde nada funciona como en la Tierra.

Allí conocen al hechicero Guru Clef, quien les revela que han sido invocadas para convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas, destinadas a salvar Céfiro del colapso. Para lograrlo, deberán encontrar a los Dioses Rúnicos, dominar sus nuevos poderes y enfrentar a los seguidores del malvado Zagato, quien ha secuestrado a la Princesa Esmeralda, pilar fundamental del equilibrio del mundo.

Tráiler de Rayearth: Las Guerreras Mágicas

Reparto de Rayearth: Las Guerreras Mágicas

Personajes principales

  • Lucy (Hikaru Shidou)
  • Marina (Umi Ryuzaki)
  • Anaís (Fuu Hououji)

Personajes destacados

  • Guru Clef
  • Princesa Esmeralda
  • Zagato
  • Mokona (Nikona)
  • Lantis, Presea, Ferio, entre otros

La serie cuenta con un amplio elenco y un doblaje latino que también es recordado con cariño por los fans.

