Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
Este animé con guerreras mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: un clásico acaba de incorporarse al catálogo y despertó una ola de nostalgia entre los fans del formato animado noventoso y las nuevas generaciones que descubren la historia por primera vez, ¿cuál es?
La serie, producida por Tokyo Movie Shinsha (TMS Entertainment) y basada en el manga del grupo CLAMP, combina fantasía, aventura, acción y magia en una historia protagonizada por tres adolescentes convertidas en heroínas.
Además, la producción cuenta con 49 episodios, divididos en dos temporadas, y forma parte del catálogo histórico de animés que marcaron los años 90 en Latinoamérica. Su llegada a la N roja no solo despierta nostalgia, sino que confirma el renovado interés por los clásicos del l a animación oriental. Con una historia que mezcla emoción y reflexión, esta propuesta sigue demostrando por qué es una de las más queridas del género.
Sinopsis de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix
La historia sigue a Lucy, Anaís y Marina, tres chicas que se conocen durante un viaje escolar a la Torre de Tokio. Un evento inesperado las transporta al mundo mágico de Céfiro, donde nada funciona como en la Tierra.
Allí conocen al hechicero Guru Clef, quien les revela que han sido invocadas para convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas, destinadas a salvar Céfiro del colapso. Para lograrlo, deberán encontrar a los Dioses Rúnicos, dominar sus nuevos poderes y enfrentar a los seguidores del malvado Zagato, quien ha secuestrado a la Princesa Esmeralda, pilar fundamental del equilibrio del mundo.
Tráiler de Rayearth: Las Guerreras Mágicas
Embed - TV30PV
Reparto de Rayearth: Las Guerreras Mágicas
Personajes principales
Lucy (Hikaru Shidou)
Marina (Umi Ryuzaki)
Anaís (Fuu Hououji)
Personajes destacados
Guru Clef
Princesa Esmeralda
Zagato
Mokona (Nikona)
Lantis, Presea, Ferio, entre otros
La serie cuenta con un amplio elenco y un doblaje latino que también es recordado con cariño por los fans.