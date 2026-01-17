Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es Ideal tanto para quienes crecieron viéndola como para quienes buscan un guion de fantasía con personajes femeninos fuertes y una trama inolvidable. + Seguir en







Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.

La serie, producida por Tokyo Movie Shinsha (TMS Entertainment) y basada en el manga del grupo CLAMP, combina fantasía, aventura, acción y magia en una historia protagonizada por tres adolescentes convertidas en heroínas.

Además, la producción cuenta con 49 episodios, divididos en dos temporadas, y forma parte del catálogo histórico de animés que marcaron los años 90 en Latinoamérica. Su llegada a la N roja no solo despierta nostalgia, sino que confirma el renovado interés por los clásicos del l a animación oriental. Con una historia que mezcla emoción y reflexión, esta propuesta sigue demostrando por qué es una de las más queridas del género.

Rayearth: Las Guerreras Mágicas Sinopsis de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix La historia sigue a Lucy, Anaís y Marina, tres chicas que se conocen durante un viaje escolar a la Torre de Tokio. Un evento inesperado las transporta al mundo mágico de Céfiro, donde nada funciona como en la Tierra.

Allí conocen al hechicero Guru Clef, quien les revela que han sido invocadas para convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas, destinadas a salvar Céfiro del colapso. Para lograrlo, deberán encontrar a los Dioses Rúnicos, dominar sus nuevos poderes y enfrentar a los seguidores del malvado Zagato, quien ha secuestrado a la Princesa Esmeralda, pilar fundamental del equilibrio del mundo.

Reparto de Rayearth: Las Guerreras Mágicas

Personajes principales Lucy (Hikaru Shidou)

Marina (Umi Ryuzaki)

Anaís (Fuu Hououji) Personajes destacados Guru Clef

Princesa Esmeralda

Zagato

Mokona (Nikona)

Lantis, Presea, Ferio, entre otros La serie cuenta con un amplio elenco y un doblaje latino que también es recordado con cariño por los fans.