Horóscopo de hoy, sábado 17 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 17 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna en Sagitario de mitad de mes: lo que se revela ahora tiene potencia transformadora. 
Astrología de mitad de mes: la Luna en Sagitario activa verdades incómodas

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Amor y familia, viento en popa. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Si practica deportes de riesgo, atención a las rodillas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Destine más horas a su formación laboral. No se exceda con las fiestas nocturnas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Descubrirá un amor en quien menos se imagina. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Los comentarios de sus compañeros le sacarán de quicio. El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si su corazón pide emociones, no se cierre en banda. No sea imprudente con sus inversiones. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Está cansado y necesita unos días de relax.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Ahorre todo lo que pueda, ya que tendrá un gasto extra. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Lleno de energía para hacer un montón de actividades.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La vida de pareja se presenta confusa. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Le encargarán un informe profesional que hará muy bien. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

