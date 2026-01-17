IR A
Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Esta serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha, basada en el manga del mismo nombre creado por el grupo CLAMP, aterrizó en la popular plataforma de streaming y es furor.

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.

Sinopsis de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix

Tres chicas jóvenes adolescentes, Lucy, Anaïs y Marina, se conocen en un viaje escolar, pero un hecho inesperado las transporta a un mundo mágico llamado Céfiro durante la excursión a la Torre de Tokio.

Pronto son recibidas por el maestro hechicero Guru Clef, quien les explica que han sido invocadas para convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas y salvar a Céfiro. Las chicas no están muy entusiasmadas con la idea y solo desean regresar a casa. Clef les explica que deben buscar a los tres genios para que las ayuden a luchar, y les otorga armaduras y poderes mágicos a cada una, con la ayuda de Nikona, una criatura mágica.

Guru Clef tambien les informa que el malvado sumo sacerdote Zagato ha secuestrado al pilar de Céfiro, la princesa Esmeralda. El pilar de Céfiro tiene la responsabilidad exclusiva de mantener a Céfiro con vida y en equilibrio gracias a sus oraciones. Sin la princesa Esmeralda, Céfiro caería en la ruina.

Lucy, Anaïs y Marina deben luchar contra el secuaz de Zagato y encontrar a los genios si alguna vez quieren regresar a casa. Junto a amigos que conocerán en su viaje, enfrentarán diversos desafíos y enemigos para proteger a Céfiro y salvar a la princesa. Pronto aprenden que la amistad y la lealtad son las únicas cosas en las que pueden confiar en el desmoronado Céfiro.

Tráiler de Rayearth: Las Guerreras Mágicas

Reparto de Rayearth: Las Guerreras Mágicas

  • Zagato interpretada por Jrta Kosugi
  • Emeraude interpretada por Megumi Ogata
  • Lantis interpretada por Jrta Kosugi
  • Ferio interpretada por Takumi Yamazaki
  • Mokona Modoki interpretada por Yuri Shiratori
  • Clef interpretada por Nozomu Sasaki
  • Lafarga interpretada por Yukimasa Kishino
  • Presea interpretada por Emi Shinohara
  • Caldina interpretada por Yko Nagashima
