Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.

Sinopsis de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix Tres chicas jóvenes adolescentes, Lucy, Anaïs y Marina, se conocen en un viaje escolar, pero un hecho inesperado las transporta a un mundo mágico llamado Céfiro durante la excursión a la Torre de Tokio.

Pronto son recibidas por el maestro hechicero Guru Clef, quien les explica que han sido invocadas para convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas y salvar a Céfiro. Las chicas no están muy entusiasmadas con la idea y solo desean regresar a casa. Clef les explica que deben buscar a los tres genios para que las ayuden a luchar, y les otorga armaduras y poderes mágicos a cada una, con la ayuda de Nikona, una criatura mágica.

Guru Clef tambien les informa que el malvado sumo sacerdote Zagato ha secuestrado al pilar de Céfiro, la princesa Esmeralda. El pilar de Céfiro tiene la responsabilidad exclusiva de mantener a Céfiro con vida y en equilibrio gracias a sus oraciones. Sin la princesa Esmeralda, Céfiro caería en la ruina.

Lucy, Anaïs y Marina deben luchar contra el secuaz de Zagato y encontrar a los genios si alguna vez quieren regresar a casa. Junto a amigos que conocerán en su viaje, enfrentarán diversos desafíos y enemigos para proteger a Céfiro y salvar a la princesa. Pronto aprenden que la amistad y la lealtad son las únicas cosas en las que pueden confiar en el desmoronado Céfiro.

Reparto de Rayearth: Las Guerreras Mágicas
Zagato interpretada por Jrta Kosugi

