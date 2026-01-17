Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

El periodista salió a defenderse después de que el panelista de Bendita hiciera un comentario sobre su edad.

Chiche Gelblung se refirió a los dichos polémicos de Luca Martin , hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá, quien en televisión trató al periodista de "viejo".

“¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto ? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene”, fue la broma de Martin en el ciclo de espectáculos y actualidad.

La frase llegó en medio de un informe sobre las fallas técnicas del programa de televisión del octogenario y los enojos con su producción.

"Los dichos de Luca Martin no me quitan el sueño", declaró Chiche en respuesta a las palabras del hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa. Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/N1ukSydH6G

El periodista, igualmente, hizo caso omiso al desafortunado comentario del hombre y confirmó que seguirá activo . "No pienso dejar de trabajar, tengo proyectos para este año" , dijo en diálogo con Argentina en Vivo por C5N.

Además, prefirió dejar la polémica de lado y aseguró que toda esta cuestión "lo tiene sin cuidado".

La aclaración de Luca Martin: "Nunca quise insultarlo"

Por su parte, el panelista quiso aclarar la situación con el mediático y aseguró que "siempre lo conocí como un señor más grande, con esa personalidad de un señor con esas reacciones".

Además, dijo que no se trató de un tema de la edad: " Yo nomás quería decir que es muy loco que toda mi vida Chiche hizo la misma performance, actuación, la misma versión de su persona. Nunca quise insultarlo”. En recientes declaraciones, el panelista de TV insistió en su posición: "Si se ofendió es una muy mala leche".