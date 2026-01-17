Cuál es el pueblo más tranquilo de Uruguay para hacer una escapada en el 2026 A solo 40 kilómetros de Punta del Este, este pequeño lugar de Maldonado se presenta como un refugio ideal para quienes buscan silencio, naturaleza y descanso real lejos del ritmo urbano. Por + Seguir en







Garzón demuestra que no hace falta irse lejos para encontrar calma.

Está a menos de una hora de Punta del Este

Tiene muy pocos habitantes y un ritmo de vida pausado

Rodeado de naturaleza, campo y cielos abiertos

Ideal para desconectar del ruido y el estrés urbano Lejos del ruido, del tránsito y de las agendas apuradas, aparece uno de los pueblos más tranquilos de Uruguay para escaparse en 2026. Ubicado en el departamento de Maldonado, a solo 40 kilómetros de Punta del Este, este pequeño rincón combina silencio, naturaleza y una identidad rural que invita a bajar el ritmo.

Con calles de tierra, pocas casas, una estación de tren detenida en el tiempo y un paisaje de campo ondulado, Garzón es ideal para quienes buscan descansar de verdad, reconectar con lo simple y pasar unos días sin estímulos constantes.

El pueblo tiene muy pocos habitantes y eso se siente: no hay multitudes, ni filas, ni apuros. El día transcurre entre caminatas, siestas largas, atardeceres abiertos y comidas sin prisa. Es un destino elegido tanto por viajeros que buscan calma como por artistas y amantes de la gastronomía local.

GARZON URUGUAY Qué pueblo es el más tranquilo de Uruguay para visitar en 2026 El atractivo principal del pueblo llamado Garzón es su cercanía con Punta del Este, lo que lo vuelve una opción perfecta para combinar campo y costa: se puede dormir en la tranquilidad absoluta y, si se desea, llegar al mar en menos de una hora. En este sentido, el magnetismo no está en lo que ofrece, sino en lo que no tiene: no hay ruidos urbanos, no hay estrés, no hay obligaciones. Garzón propone una pausa real, casi terapéutica, donde el tiempo parece ir más lento.

Para 2026, en un contexto donde cada vez más personas priorizan el bienestar y las escapadas cortas, Garzón se consolida como uno de los destinos más serenos y auténticos de Uruguay. A minutos de rutas principales y relativamente cerca de uno de los polos turísticos más importantes del país, este pueblo sigue eligiendo el bajo perfil, el silencio y la vida simple.