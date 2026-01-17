17 de enero de 2026 Inicio
Cuál es el pueblo más tranquilo de Uruguay para hacer una escapada en el 2026

A solo 40 kilómetros de Punta del Este, este pequeño lugar de Maldonado se presenta como un refugio ideal para quienes buscan silencio, naturaleza y descanso real lejos del ritmo urbano.

Garzón demuestra que no hace falta irse lejos para encontrar calma. 

  • Está a menos de una hora de Punta del Este
  • Tiene muy pocos habitantes y un ritmo de vida pausado
  • Rodeado de naturaleza, campo y cielos abiertos
  • Ideal para desconectar del ruido y el estrés urbano

Lejos del ruido, del tránsito y de las agendas apuradas, aparece uno de los pueblos más tranquilos de Uruguay para escaparse en 2026. Ubicado en el departamento de Maldonado, a solo 40 kilómetros de Punta del Este, este pequeño rincón combina silencio, naturaleza y una identidad rural que invita a bajar el ritmo.

Escapada sin viajar tanto desde Buenos Aires: disfrutás de veleros, lanchas y kayaks en hermosos paisajes

Con calles de tierra, pocas casas, una estación de tren detenida en el tiempo y un paisaje de campo ondulado, Garzón es ideal para quienes buscan descansar de verdad, reconectar con lo simple y pasar unos días sin estímulos constantes.

El pueblo tiene muy pocos habitantes y eso se siente: no hay multitudes, ni filas, ni apuros. El día transcurre entre caminatas, siestas largas, atardeceres abiertos y comidas sin prisa. Es un destino elegido tanto por viajeros que buscan calma como por artistas y amantes de la gastronomía local.

GARZON URUGUAY

Qué pueblo es el más tranquilo de Uruguay para visitar en 2026

El atractivo principal del pueblo llamado Garzón es su cercanía con Punta del Este, lo que lo vuelve una opción perfecta para combinar campo y costa: se puede dormir en la tranquilidad absoluta y, si se desea, llegar al mar en menos de una hora. En este sentido, el magnetismo no está en lo que ofrece, sino en lo que no tiene: no hay ruidos urbanos, no hay estrés, no hay obligaciones. Garzón propone una pausa real, casi terapéutica, donde el tiempo parece ir más lento.

Para 2026, en un contexto donde cada vez más personas priorizan el bienestar y las escapadas cortas, Garzón se consolida como uno de los destinos más serenos y auténticos de Uruguay. A minutos de rutas principales y relativamente cerca de uno de los polos turísticos más importantes del país, este pueblo sigue eligiendo el bajo perfil, el silencio y la vida simple.

El regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ha generado un impacto especial en la comunidad latina, que celebra la inclusión de actores mexicanos en una saga de alcance mundial.

¿Papel clave? Namor reaparecerá en Marvel para Avengers Doomsday y los fans se volvieron locos

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
play

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

El periodista se defendió del comentairo del panelista.

Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

El regreso a una estética de sus inicios y el compromiso social reciente volvieron a colocar a la artista en el centro de la escena pública.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

El arancel se mantendrá hasta la compra total de Groenlandia, informó Trump.

Trump anunció aranceles del 10% y 25% a los países que no apoyan la anexión de Dinamarca

Hace 16 minutos
Escapada sin viajar tanto desde Buenos Aires: disfrutás de veleros, lanchas y kayaks en hermosos paisajes

Cuál es el pueblo más tranquilo de Uruguay para hacer una escapada en el 2026

