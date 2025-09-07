7 de septiembre de 2025 Inicio
Eclipse total de la luna: cómo conectar con las energías

Un eclipse ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal manera que uno bloquea la luz del otro. En este caso, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna tapando la luz solar que normalmente ilumina la Luna.

Para la astrología

Para la astrología, los eclipses tienen un peso especial 

Este domingo 7 de septiembre en el grado 15 de Piscis se da un evento astrológico muy poderoso: un eclipse total de Luna.

Para la astrología, los eclipses tienen un peso especial porque tanto la Luna como el Sol se alinean con los Nodos lunares, puntos que marcan aprendizajes y destinos.

Este es un eclipse de Luna, así que la energía protagonista es la lunar. El inconsciente, las emociones, los vínculos familiares, todo eso que pide cierre y transformación. Ocurre muy cerca del Nodo norte en Piscis, algunos lo conocen como la cabeza del dragón porque es hacia donde uno debe dirigirse y en este caso nos invita a estar conectados con nuestro lado más empático, creativo y espiritual.

Aprovechá a conectarte con el arte, con la música, con tu sueño y dejá de lado la rigidez, el exceso al orden y lo puramente práctico. Se trata de abrirse a lo sensible, a lo infinito de las posibilidades. Pone menos cabeza y más corazón.

Eso sí, el impacto es distinto para cada persona. Lo mejor es que revises tu carta natal y sepas en qué área se da este eclipse, así puedas descubrir dónde necesitas tener más conexión real y menos control mental.

