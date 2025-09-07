Eclipse total de la luna: cómo conectar con las energías Un eclipse ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal manera que uno bloquea la luz del otro. En este caso, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna tapando la luz solar que normalmente ilumina la Luna. Por







Para la astrología, los eclipses tienen un peso especial

Este domingo 7 de septiembre en el grado 15 de Piscis se da un evento astrológico muy poderoso: un eclipse total de Luna. Este evento ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal manera que uno bloquea la luz del otro. En este caso, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna tapando la luz solar que normalmente ilumina la Luna.

Para la astrología, los eclipses tienen un peso especial porque tanto la Luna como el Sol se alinean con los Nodos lunares, puntos que marcan aprendizajes y destinos.

Este es un eclipse de Luna, así que la energía protagonista es la lunar. El inconsciente, las emociones, los vínculos familiares, todo eso que pide cierre y transformación. Ocurre muy cerca del Nodo norte en Piscis, algunos lo conocen como la cabeza del dragón porque es hacia donde uno debe dirigirse y en este caso nos invita a estar conectados con nuestro lado más empático, creativo y espiritual.

Eso sí, el impacto es distinto para cada persona. Lo mejor es que revises tu carta natal y sepas en qué área se da este eclipse, así puedas descubrir dónde necesitas tener más conexión real y menos control mental.