Lo que nadie te dice sobre septiembre 2025 según la astrología: el noveno mes del año llega con eclipses y la entrada de la primavera en el hemisferio sur. Descubrí cómo estos eventos afectarán tu vida y qué energías aprovechar para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

El mes que viene comienza con la energía organizada del Sol en Virgo, desde el 21 de agosto. Este tránsito invita a poner orden en la vida, revisar proyectos pendientes y prepararse para los cambios que traerán los eclipses de este mes.

El 7 de septiembre se producirá un eclipse lunar en Piscis, mientras que el 21 de septiembre llegará un eclipse solar en Virgo. Estos fenómenos actúan como catalizadores de transformación, liberando lo que ya no sirve y potenciando nuevos comienzos. Es un ciclo ideal para plantar nuevas metas, abrir la mente y el corazón, y sincronizar tus acciones con los ciclos naturales.

eclipse Qué esperar según tu signo en septiembre 2025 Cada signo sentirá los eclipses y la transición solar de manera distinta. Los signos de tierra, como Virgo y Capricornio, se enfocarán en organización y trabajo; los de fuego, como Leo y Aries, en pasión y relaciones; mientras que los signos de agua, como Piscis y Escorpio, sentirán cambios emocionales profundos.

Ritual para potenciar energías Un ritual simple para despedir agosto y prepararse para septiembre incluye escribir lo que querés liberar, encender una vela para atraer claridad, y meditar sobre tus objetivos. Este acto simbólico amplifica la energía de los eclipses y la primavera.