Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

El astrólogo comparte sus predicciones para cada perfil astral en la primera semana del mes. Oportunidades, emociones intensas y sorpresas marcan estos días en los que el cielo invita a abrir nuevas puertas.

Según las predicciones del reconocido astrólogo hasta el 7 de septiembre de 2025, el cielo propone una energía diversa: desde oportunidades laborales que llegan con fuerza, hasta el despertar de viejas emociones. ¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos?

Horóscopo de hoy, jueves 4 de septiembre

Si sos de Aries, la estrategia te dará impulso; Capricornio encontrará sostén en su entorno; y Piscis literalmente abrirá una puerta nueva. Para cada signo, hay una puerta que se abre: ya sea en lo emocional, lo social o lo práctico. La clave está en mirar dentro y aprovechar el movimiento astral para avanzar con claridad.

Es importante tener en cuenta que el 7 del mes se perfecciona el eclipse de Luna Llena en Piscis y el 21 llegará el de Sol en Virgo con la Luna Nueva. Por eso, este ciclo se siente como un portal cósmico: un pasaje donde la energía puede resultar cambiante, pero también profundamente reveladora. Es un buen escenario para bajar un cambio, escuchar lo que pide el cuerpo y el corazón, y tomarse un respiro antes de dar el próximo salto que proponen los eclipses.

Niño Prodigio, horóscopo

Qué predicciones tiene Niño Prodigio para la primera semana de septiembre 2025

  • Aries: afinás tu olfato para los negocios y detectarás oportunidades interesantes. Si estás emprendiendo proyectos en familia, habrá un ambiente de generosidad que potenciará todo. Tu estrategia te dará fortaleza para sobrellevar cualquier crisis.
  • Tauro: la Luna transita por tu signo opuesto, invitándote a abrir espacios para nuevos acuerdos o vínculos importantes. Mantener una actitud receptiva y respetar los matices favorecerá alianzas valiosas.
  • Géminis: es un momento óptimo para purificar tu cuerpo: cuidá tu alimentación y evitá los excesos, especialmente de procesados. También te conviene activar el cuerpo para sentirte con más vitalidad.
  • Cáncer: tus emociones fluirán con fuerza creativa. Podés conectar con tu faceta artística y buscar expresarte a través del arte. Si tenés hijos, será un buen momento para transmitirles tu sabiduría.
  • Leo: lazos familiares más fuertes que nunca: tus ancestros y lazos afectivos serán fuente de poder y contención. Lo que diste en el pasado vuelve hacia vos como un sostén emocional.
  • Virgo: este periodo es ideal para pasear por tu entorno más próximo. Lo cotidiano puede traerte novedades interesantes, ya sea un encuentro o una información reveladora.
  • Libra: las finanzas estarán en primer plano. Organizá tus recursos con proyección: conocer bien tu presupuesto te permitirá planificar mejor. También podrías recibir un ingreso extra a través de una institución o figura de influencia.
  • Escorpio: iniciás una etapa con energía renovada. Estarás más abierto, menos defensivo y listo para inspirar a otros con tu transformación interna.
  • Sagitario: tomate un momento para introspeccionar y acomodar las emociones. Podés transformar el dolor en fuerza, y tu intuición estará especialmente activa, incluso en los sueños.
  • Capricornio: reconectar con tu círculo social será clave. Las colaboraciones y encuentros afectivos te darán una nueva dimensión emocional.
  • Acuario: tu entorno laboral y profesional se activa: tu esfuerzo y constancia empiezan a dar frutos visibles. Sentite confiado y sostené tu recorrido.
