Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Según las predicciones del reconocido astrólogo hasta el 7 de septiembre de 2025, el cielo propone una energía diversa: desde oportunidades laborales que llegan con fuerza, hasta el despertar de viejas emociones. ¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos?
Si sos de Aries, la estrategia te dará impulso; Capricornio encontrará sostén en su entorno; y Piscis literalmente abrirá una puerta nueva. Para cada signo, hay una puerta que se abre: ya sea en lo emocional, lo social o lo práctico. La clave está en mirar dentro y aprovechar el movimiento astral para avanzar con claridad.
Es importante tener en cuenta que el 7 del mes se perfecciona el eclipse de Luna Llena en Piscis y el 21 llegará el de Sol en Virgo con la Luna Nueva. Por eso, este ciclo se siente como un portal cósmico: un pasaje donde la energía puede resultar cambiante, pero también profundamente reveladora. Es un buen escenario para bajar un cambio, escuchar lo que pide el cuerpo y el corazón, y tomarse un respiro antes de dar el próximo salto que proponen los eclipses.