Horóscopo de hoy, sábado 6 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 6 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Proteja sus intereses económicos. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

(21 de abril al 21 de mayo)

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Tenga cuidado a la hora de invertir. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Gran complicidad con la persona amada. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Tan pronto se sentirá optimista como pesimista.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Momento estupendo para hacer inversiones arriesgadas. Hable con su jefe, él le entenderá. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Adelántese a los deseos de la persona amada. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Plenamente satisfecho con su trabajo. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. La salud puede mejorar haciendo un viaje tranquilo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto extra. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Puede surgir algún problemilla laboral. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Cumpla con sus obligaciones profesionales. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. Los dolores que le aquejan pueden ser de malas posturas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.