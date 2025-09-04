Horóscopo de hoy, viernes 5 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 5 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Estás listo? Saturno en Piscis podría desarmar la vida de estos cuatro signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Poca disposición para el amor. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Buenas noticias profesionales. Vigile esas dolencias que sufre.

(21 de abril al 21 de mayo)

Recuerde, cuide a diario el amor. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Tenga cuidado con su cabeza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Satisfacciones mutuas con su pareja. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconseja

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Ambiente familiar revuelto, ármese de paciencia. Atención a los gastos extraordinarios. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Buen humor y plena forma física.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La familia le dará grandes alegrías. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Organice un viajecito divertido con su pareja. La venta de inmuebles mejora su economía. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.