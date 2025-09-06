6 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 7 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Su claridad mental es muy útil en el trabajo. Puede que esté incubando un virus.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Muy buenas noticias de tipo laboral. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si busca una relación amorosa estable, tiene que ceder. Obtiene importantes beneficios económicos. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. No deje que los nervios le lleven de cabeza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. La ansiada recuperación económica ha llegado. Su horizonte laboral se amplía, aprovéchelo. Nervioso y depresivo, caerá en un pesimismo momentáneo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Dedique más tiempo a estar con su familia. No abuse económicamente de sus amigos. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.

