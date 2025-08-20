20 de agosto de 2025 Inicio
Eclipse solar parcial de septiembre: ¿cómo afecta a cada signo?

Aunque el fenómeno será visible principalmente en regiones como Oceanía y la Antártida, su influencia energética se sentirá globalmente.

Por
El 21 de septiembre

El 21 de septiembre, un eclipse solar parcial se producirá en el signo de Virgo impantando en todos los signos.

El próximo 21 de septiembre de 2025, un eclipse solar parcial se producirá en el signo de Virgo, específicamente en el grado 29°. Este fenómeno astrológico marcará el cierre de una serie de eclipses en el eje Virgo-Piscis, invitándonos a reflexionar sobre nuestras rutinas, hábitos y bienestar.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcial o totalmente la imagen del Sol desde la perspectiva de un observador terrestre. En este caso, el eclipse será parcial, lo que significa que solo una parte del Sol será oscurecida, sin llegar a la oscuridad total. Este tipo de sucesos suelen ser momentos de introspección y ajustes en nuestras vidas.

Este fenómeno celestial responde a un escenario propicio para establecer nuevas rutinas y sumar hábitos que favorezcan tu bienestar físico y emocional. También invita a reflexionar sobre los patrones que ya no sirven, evaluando qué cambios pueden acercarte más a tus valores y objetivos personales. Practicar la gratitud ayuda a enfocarse en lo positivo de la vida, atrayendo experiencias similares, mientras que mantener la mente abierta permite adaptarse con flexibilidad a los cambios y a nuevas perspectivas que puedan surgir. La vibra de este eclipse ofrece una oportunidad de renovación y crecimiento personal, para alinear tus acciones con tus metas y construir una vida más equilibrada y satisfactoria.

Eclipse solar parcial
Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021.

Impacto del eclipse en los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este eclipse invita a Aries a revisar sus rutinas diarias y hábitos de salud. Es un buen momento para establecer nuevas prácticas que promuevan el bienestar físico y emocional.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Para Tauro, el eclipse resalta la importancia de la creatividad y la autoexpresión. Es un periodo propicio para iniciar proyectos artísticos o actividades que fomenten la diversión y el disfrute personal.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis puede sentir la necesidad de reorganizar su hogar y entorno familiar. Este eclipse ofrece la oportunidad de crear un espacio más armonioso y funcional que apoye su bienestar.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La comunicación será clave para Cáncer durante este eclipse. Es un buen momento para expresar pensamientos y sentimientos, y para aprender nuevas habilidades que mejoren la interacción con los demás.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Para Leo, el eclipse pone el foco en las finanzas personales y la seguridad material. Es un periodo adecuado para revisar presupuestos, ahorrar y establecer metas económicas claras.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo, siendo el signo anfitrión del eclipse, experimentará una renovación personal. Es un excelente momento para establecer nuevos objetivos y hábitos que alineen su vida con sus valores y aspiraciones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este eclipse invita a Libra a reflexionar sobre su mundo interior y espiritualidad. Es un buen momento para la meditación y para soltar viejas creencias que ya no sirven.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio puede sentir el impulso de fortalecer sus relaciones sociales y conexiones con grupos. Este eclipse ofrece la oportunidad de unirse a comunidades que compartan intereses similares.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Para Sagitario, el eclipse resalta la carrera profesional y el propósito en la vida. Es un buen momento para establecer metas claras y tomar decisiones que impulsen su desarrollo profesional.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio puede sentir la necesidad de expandir sus horizontes a través de estudios o viajes. Este eclipse ofrece la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos que enriquezcan su vida.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este eclipse invita a Acuario a revisar su relación con el poder y el control. Es un buen momento para soltar viejas dinámicas y establecer límites saludables en las relaciones.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Para Piscis, el eclipse pone el foco en las relaciones personales y asociaciones. Es un periodo adecuado para evaluar las relaciones actuales y hacer ajustes que promuevan el equilibrio y la armonía.

