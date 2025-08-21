¿Cuál es el mejor ritual para atravesar el eclipse lunar del 7 de septiembre?

El fenómeno celestial en Piscis del 7 de septiembre 2025 se produce durante la Luna Llena en el grado 15°22’ de este signo tan sensible y perceptivo. ¿Cuál es el mejor ritual para atravesar el eclipse lunar?
Este movimiento celestial no solo permite liberar lo que ya no sirve, sino también recibir inspiración, claridad y creatividad para nuevos caminos.
El signo de los peces despierta nuestra intuición, creatividad y conexión espiritual, pero también puede generar inseguridad, pasividad y tendencia a esperar que las cosas sucedan por sí solas. Por eso, atravesar este eclipse de manera consciente requiere atención a nuestro bienestar emocional, físico y energético.
En el plano emocional y creativo, el momento de oscuridad del cosmos invita a dejar fluir la imaginación y la espiritualidad. Podés pintar, escribir, escuchar música o simplemente contemplar la naturaleza. Este es un tiempo para conectar con tu lado intuitivo y místico, y para soltar expectativas rígidas sobre la vida. Además, es importante tener en cuenta que el ultimo perfil astral del zodiaco rige los pies y dedos de los pies, así como glándulas como la hipófisis y pineal, responsables de la regulación hormonal y la sensación de bienestar. Durante este movimiento astral, es clave brindarles cuidado especial, realizando estiramientos suaves, baños relajantes o masajes que activen la circulación y la relajación.
Un ritual recomendado para este momento es crear un espacio tranquilo y protegido donde puedas conectar con tu intuición. Comenzá apagando luces fuertes, encendiendo velas y, si querés, quemando incienso o hierbas suaves como lavanda o salvia. Es un momento ideal para meditar, escribir tus emociones o visualizar lo que deseas soltar y lo que querés atraer a tu vida.
Para potenciar el rito, podes escribir en un papel lo que buscas liberar: miedos, inseguridades o patrones que ya no te sirven. Luego, quemá el papel de manera segura, visualizando cómo esas energías se transforman y se disuelven. Seguidamente, escribí tus deseos y metas más profundas, dejándolos en un espacio simbólico de luz o agua, para que la vibra del eclipse los reciba y los impulse. Finalmente, terminalo con unos minutos de gratitud y respiración consciente, conectando con tu corazón y tu percepción.