Horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 22 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

(21 de abril al 21 de mayo)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Deje de huir de la palabra «matrimonio». Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. La relación con sus compañeros es normal. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Debe tomar serias decisiones sentimentales. Habrá más gastos de los esperados. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Salud muy buena, está en perfecta forma física.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Los problemas de salud irán remitiendo poco a poco.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Analice los riesgos de ese nuevo negocio. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Abundantes novedades en el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Necesita recapacitar más sobre su nueva relación. Está en un buen momento económico. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Pletórico de energía y vitalidad.