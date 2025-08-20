20 de agosto de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 21 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si busca una relación amorosa estable, tiene que ceder. Obtiene importantes beneficios económicos. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. No deje que los nervios le lleven de cabeza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Ha llegado el momento de ahorrar. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Destine más horas a su formación laboral. No se exceda con las fiestas nocturnas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Descubrirá un amor en quien menos se imagina. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Los comentarios de sus compañeros le sacarán de quicio. El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No adelante acontecimientos, deje que el amor repose. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. La mejor terapia para los nervios es hacer ejercicio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Luche por sus intereses económicos. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

