18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

¿Se acerca el fin? Los últimos eclipses de 2025 prometen un cielo teñido de rojo

Los últimos fenómenos celestiales del año ya tienen fecha y llegan con un espectáculo astronómico impactante: te contamos dónde, cuándo y cómo verlos.

Por
Los últimos eclipses de 2025 llegan con un fenómeno astronómico impactante: un cielo rojizo que despierta tanto asombro como supersticiones.

Los últimos eclipses de 2025 llegan con un fenómeno astronómico impactante: un cielo rojizo que despierta tanto asombro como supersticiones.

ESA

Los últimos eclipses de 2025 llegan con un fenómeno astronómico impactante: un cielo rojizo que despierta tanto asombro como supersticiones. Te contamos cuándo ocurren y por qué no deberías perdértelos.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto

El calendario astronómico 2025 cierra con dos eventos que prometen captar todas las miradas: un eclipse solar y un eclipse lunar que teñirá el cielo de tonos rojizos. Estos fenómenos naturales, lejos de anunciar un “fin del mundo”, representan oportunidades únicas para observar el poder del cosmos en acción.

¿Por qué el cielo se vuelve rojo durante un eclipse lunar? El color rojizo que muchos llaman “Luna de Sangre” se produce por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. En lugar de desaparecer, la Luna refleja la luz filtrada y adquiere un tono que ha alimentado mitos y profecías durante siglos. En 2025, este efecto será visible en gran parte del planeta, con una intensidad que promete imágenes espectaculares.

Eclipse solar parcial
Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021.

Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021.

Fechas de los últimos eclipses de 2025

Por un lado, el eclipse lunar total está previsto para el 7 de septiembre de 2025, ofreciendo un espectáculo que pintará la Luna de rojo intenso y que podrá observarse desde América, Europa y África. Por otro, el eclipse solar parcial ocurrirá el 21 de septiembre de 2025, visible principalmente en Sudamérica. Por su parte

Aunque en muchas culturas los eclipses fueron vistos como presagios de desgracias o incluso el “fin del mundo”, la ciencia moderna explica que son fenómenos perfectamente predecibles y naturales. Sin embargo, el halo místico que los rodea sigue despertando fascinación. Para algunos astrólogos, los eclipses de 2025 podrían marcar cierres de ciclos personales y colectivos.

Cómo prepararte para observarlos

Para el eclipse solar, es fundamental contar con protección ocular adecuada, como lentes certificados. En cambio, el eclipse lunar puede disfrutarse a simple vista, aunque los binoculares y telescopios permitirán apreciar mejor los detalles del satélite teñido de rojo.

Noticias relacionadas

. ¿Cuál es el mejor ritual de dinero para aprovechar la energía del cielo?.

Ritual de dinero del 17 de agosto: cómo aprovechar la energía del Sol en Leo y la Luna en Géminis

Las características de los signos empiezan a verse desde la infancia.

Día del Niño: cómo son los chicos y chicas según su signo del zodiaco

Te contamos cuál es el regalo ideal para cada signo para sorprender en su día.

¿Cuál es el mejor regalo para el Día del Niño según cada signo del zodiaco?

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto

El 16 de agosto de 2025, el Sol y Mercurio en Leo marcan un día de energía intensa.

Sol y Mercurio en Leo hoy: ¿cómo afecta este tránsito a todos los signos?

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta y es clave saberlo.

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta, esto tenés que saber

Rating Cero

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

Las Series de Netflix que te dejarán pensando
play

¿Y si ganar la lotería no es tan bueno como creemos? Esta miniserie de Netflix lleva la discusión a otro nivel y es furor

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa

Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

La serie fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. 

La confesión de Rafael Ferro sobre su vida anterior a la serie de Tini Stoessel: "Estuve siete meses sin laburar"

Ayelén Paleo decidió alejarse de la farándula hace tres años y enfocarse en entrenar, dar clases y desarrollar un negocio propio.

La impresionante transformación de Ayelén Paleo: está irreconocible

Julianne Moore protagoniza una de las mini series románticas del momento de Netflix.

Está en Netflix y te atrapa de principio a fin con sus 5 capítulos

últimas noticias

Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

Hace 10 minutos
play

El Aquarium Mar del Plata aclaró que "los animales no están abandonados, esperamos su relocalización"

Hace 14 minutos
El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar arranca la semana muy cerca de los $1.300

Hace 16 minutos
El escuadrón antibombas inspeccionó un paquete sospechoso en Time Square

Alerta de bomba en Nueva York: evacuaron Times Square por un paquete sospechoso

Hace 59 minutos
La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

Hace 1 hora