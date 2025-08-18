¿Se acerca el fin? Los últimos eclipses de 2025 prometen un cielo teñido de rojo Los últimos fenómenos celestiales del año ya tienen fecha y llegan con un espectáculo astronómico impactante: te contamos dónde, cuándo y cómo verlos. Por







Los últimos eclipses de 2025 llegan con un fenómeno astronómico impactante: un cielo rojizo que despierta tanto asombro como supersticiones. Te contamos cuándo ocurren y por qué no deberías perdértelos.

El calendario astronómico 2025 cierra con dos eventos que prometen captar todas las miradas: un eclipse solar y un eclipse lunar que teñirá el cielo de tonos rojizos. Estos fenómenos naturales, lejos de anunciar un “fin del mundo”, representan oportunidades únicas para observar el poder del cosmos en acción.

¿Por qué el cielo se vuelve rojo durante un eclipse lunar? El color rojizo que muchos llaman “Luna de Sangre” se produce por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. En lugar de desaparecer, la Luna refleja la luz filtrada y adquiere un tono que ha alimentado mitos y profecías durante siglos. En 2025, este efecto será visible en gran parte del planeta, con una intensidad que promete imágenes espectaculares.

Eclipse solar parcial Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021. NASA/Aubrey Gemignani Fechas de los últimos eclipses de 2025 Por un lado, el eclipse lunar total está previsto para el 7 de septiembre de 2025, ofreciendo un espectáculo que pintará la Luna de rojo intenso y que podrá observarse desde América, Europa y África. Por otro, el eclipse solar parcial ocurrirá el 21 de septiembre de 2025, visible principalmente en Sudamérica. Por su parte

Aunque en muchas culturas los eclipses fueron vistos como presagios de desgracias o incluso el “fin del mundo”, la ciencia moderna explica que son fenómenos perfectamente predecibles y naturales. Sin embargo, el halo místico que los rodea sigue despertando fascinación. Para algunos astrólogos, los eclipses de 2025 podrían marcar cierres de ciclos personales y colectivos.