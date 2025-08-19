Horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 20 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. De dinero, muy bien. Profesionalmente, está en buen momento. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

(21 de abril al 21 de mayo)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

o ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Evite las apuestas monetarias. Se esforzará en aprender un nuevo trabajo. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea más cariñoso con su familia. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.