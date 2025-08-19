19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 20 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La noche del domingo 7 de septiembre habrá un eclipse lunar.
Te puede interesar:

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿cómo afecta a todos los signos?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. De dinero, muy bien. Profesionalmente, está en buen momento. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vidaVirgo

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

o ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Evite las apuestas monetarias. Se esforzará en aprender un nuevo trabajo. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea más cariñoso con su familia. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 19 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto

Las características de los signos empiezan a verse desde la infancia.

Día del Niño: cómo son los chicos y chicas según su signo del zodiaco

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta y es clave saberlo.

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta, esto tenés que saber

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Rating Cero

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

El compositor fue ovacionado al recibir la distinción por su música y aporte a la cultura nacional.

Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA: "Ahora pueden llamarme Doctor"

Nico Vázquez se enfrentó a la prensa luego de las declaraciones de Gimena Accardi.

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi"

Quiénes son los actores señalados como terceros entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Quiénes son los actores vinculados en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La influencer se sintió descompuesta y fue a la guardia médica pero al final sólo fue un golpe.

Barbie Vélez reveló el accidente que sufrió en su casa y alertó a sus fans

últimas noticias

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Hace 23 minutos
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Hace 29 minutos
Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

Hace 33 minutos
La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Hace 38 minutos
La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

Hace 44 minutos