Horóscopo de hoy, martes 19 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 19 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

(21 de abril al 21 de mayo)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Cuide sus músculos lumbares.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Los planetas anuncian experiencias excitantes y gratas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Disposición para dar mucho afecto. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Con su intuición, moverá fichas laborales muy buenas. Evite los ambientes secos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación con la ingesta de alcohol.