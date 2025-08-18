18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 19 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 19 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 18 de agosto

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Cuide sus músculos lumbares.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Los planetas anuncian experiencias excitantes y gratas. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Disposición para dar mucho afecto. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Con su intuición, moverá fichas laborales muy buenas. Evite los ambientes secos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación con la ingesta de alcohol.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las características de los signos empiezan a verse desde la infancia.

Día del Niño: cómo son los chicos y chicas según su signo del zodiaco

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta y es clave saberlo.

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta, esto tenés que saber

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto

Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo.

Luna Nueva en Virgo grado 0: el reinicio que puede desordenarte la vida antes de ordenarla

Rating Cero

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video.

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi se separó de su novio y reavivó la polémica

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

últimas noticias

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días

Hace 14 minutos
play
En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT.

En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT

Hace 15 minutos
Piden la quiebra de San Lorenzo: el fondo suizo exige u$s5,3 millones .

Piden la quiebra de San Lorenzo: un fondo suizo exige el pago de u$s5,3 millones

Hace 21 minutos
Diego Santilli y Cristian Ritondo integraron el encuentro.

El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

Hace 33 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 19 de agosto

Hace 1 hora