Mercurio retrógrado en Piscis: impacto en todos los signos desde el 25 de febrero

- Mercurio comenzó a retrogradar el 25 de febrero en Piscis y activa un período de introspección colectiva.
- La mente se vuelve más sensible, intuitiva y receptiva durante las próximas semanas.
- Aumentan las posibilidades de confusiones, mensajes ambiguos y malentendidos.
- Es un tránsito ideal para revisar decisiones, contratos y planes antes de avanzar.
Mercurio retrógrado en Piscis: desde el miércoles pasado, el planeta de la comunicación entro en su fase retrógrada, trayendo introspección, sensibilidad y oportunidades para revisar aspectos importantes de la vida. Impacto en todos los signos desde el 25 de febrero.