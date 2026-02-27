Mercurio retrógrado en Piscis: impacto en todos los signos desde el 25 de febrero Este es un período ideal para revisar planes, contratos y decisiones importantes antes de ejecutarlos. Lo que hoy se ajusta con paciencia puede evitar confusiones futuras. Por + Seguir en







La energía pisciana potencia la creatividad, la espiritualidad y la conexión emocional.

Mercurio comenzó a retrogradar el 25 de febrero en Piscis y activa un período de introspección colectiva.

La mente se vuelve más sensible, intuitiva y receptiva durante las próximas semanas.

Aumentan las posibilidades de confusiones, mensajes ambiguos y malentendidos.

Es un tránsito ideal para revisar decisiones, contratos y planes antes de avanzar. Mercurio retrógrado en Piscis: desde el miércoles pasado, el planeta de la comunicación entro en su fase retrógrada, trayendo introspección, sensibilidad y oportunidades para revisar aspectos importantes de la vida. Impacto en todos los signos desde el 25 de febrero.

Cuando Mercurio retrógrado comienza en Piscis, la mente tiende a bajar el volumen, volviéndose más introspectiva, sensible y receptiva. Es un período ideal para reflexionar, revisar planes y estudiar temas metafísicos o espirituales, aunque también pueden surgir confusiones, silencios o mensajes poco claros. La combinación de Mercurio retrógrado con la energía pisciana favorece la intuición, la creatividad y la memoria emocional, pero exige paciencia y cuidado en la comunicación, viajes o decisiones importantes.

Consejos para aprovechar Mercurio retrógrado en Piscis