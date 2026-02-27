27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mercurio retrógrado en Piscis: impacto en todos los signos desde el 25 de febrero

Este es un período ideal para revisar planes, contratos y decisiones importantes antes de ejecutarlos. Lo que hoy se ajusta con paciencia puede evitar confusiones futuras.

Por
La energía pisciana potencia la creatividad

La energía pisciana potencia la creatividad, la espiritualidad y la conexión emocional.

  • Mercurio comenzó a retrogradar el 25 de febrero en Piscis y activa un período de introspección colectiva.
  • La mente se vuelve más sensible, intuitiva y receptiva durante las próximas semanas.
  • Aumentan las posibilidades de confusiones, mensajes ambiguos y malentendidos.
  • Es un tránsito ideal para revisar decisiones, contratos y planes antes de avanzar.

Mercurio retrógrado en Piscis: desde el miércoles pasado, el planeta de la comunicación entro en su fase retrógrada, trayendo introspección, sensibilidad y oportunidades para revisar aspectos importantes de la vida. Impacto en todos los signos desde el 25 de febrero.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

Cuando Mercurio retrógrado comienza en Piscis, la mente tiende a bajar el volumen, volviéndose más introspectiva, sensible y receptiva. Es un período ideal para reflexionar, revisar planes y estudiar temas metafísicos o espirituales, aunque también pueden surgir confusiones, silencios o mensajes poco claros. La combinación de Mercurio retrógrado con la energía pisciana favorece la intuición, la creatividad y la memoria emocional, pero exige paciencia y cuidado en la comunicación, viajes o decisiones importantes.

Consejos para aprovechar Mercurio retrógrado en Piscis

  • Revisá planes, contratos y decisiones importantes antes de ejecutarlos.
  • Escuchá tu intuición y prestá atención a señales internas.
  • Evitá malentendidos comunicándote con claridad y paciencia.
  • Dedicate a actividades creativas o meditativas que favorezcan la introspección.
mercurio retrogrado

Impacto de Mercurio retrógrado en Piscis por signo

  • Aries: Momento de introspección familiar; revisá lazos afectivos y mensajes del pasado.
  • Tauro: Presta atención a la comunicación cercana; confusiones con vecinos o compañeros pueden surgir.
  • Géminis: Ideal para revisar tus finanzas y administrar recursos; evita compras impulsivas.
  • Cáncer: La intuición se potencia; reflexioná sobre emociones y decisiones del corazón.
  • Leo: Tiempo de liberar cargas emocionales; la creatividad y sensibilidad se activan.
  • Virgo: Revisá proyectos grupales y colaboraciones; posibles malentendidos con amigos.
  • Libra: Oportunidad para reflexionar sobre tu carrera y compromisos profesionales.
  • Escorpio: El amor y vínculos cercanos se vuelven tema central; atención a señales sutiles.
  • Sagitario: Revisión de la intimidad y relaciones profundas; potenciá la comunicación afectiva.
  • Capricornio: Analizá alianzas y asociaciones; paciencia en decisiones compartidas.
  • Acuario: Cuidado con la salud y hábitos diarios; tiempo de reconectar con rutinas y autocuidado.
  • Piscis: Introspección máxima; momento para creatividad, arte y conexión espiritual profunda.

Noticias relacionadas

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero

La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero

Ni Cáncer ni Tauro: la influencia astral de los próximos días no impactará de la misma manera en todo el zodíaco

Ni Cáncer ni Tauro: estos son los signos con peor energía de la semana, según Esperanza Gracia

Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero.

Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero

Rating Cero

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 15 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 28 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 37 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora