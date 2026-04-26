Horóscopo de hoy, 26 de abril: la tensión entre el Sol y Plutón tensa a algunos signos

- Se trata de un tránsito intenso puede mover emociones que venían contenidas
- Algunos signos sentirán con más fuerza la energía del día
- La astrología marca una jornada para revisar lo que ya no funciona
- Es una influencia lunar que ayuda a encontrar claridad en medio del caos
Horóscopo de hoy, 26 de abril: la fricción entre el Sol y Plutón marca un día intenso con Luna en Virgo y trae una combinación astrológica que tensa a algunos signos. Mientras el astro solar en Tauro se inquieta, el satélite lunar busca poner orden interno.
Además, el rey solar también contacta suavemente con la Luna, generando una oportunidad para encontrar equilibrio entre lo que se siente y lo que se necesita sostener en la vida cotidiana.
El Sol representa la identidad, mientras que el planeta empoderado simboliza transformación profunda. Cuando ambos se enfrentan en el cielo, pueden surgir tensiones que obligan a mirar hacia adentro. Aunque la jornada puede sentirse intensa, el trígono entra las luminarias funciona como un aspecto armónico que suaviza parte de la energía.
Los signos que pueden sentir tensión con este tránsito
Algunos signos podrían experimentar esta energía de manera más intensa durante el día.
Tauro
Con el Sol transitando por su signo, Tauro puede sentir una fuerte presión interna para cambiar algo que venía resistiendo desde hace tiempo.
Acuario
Plutón en Acuario activa procesos profundos de transformación personal y emocional que pueden generar incomodidad o cansancio mental.
Leo
Los leoninos podrían notar tensión en relaciones personales o laborales, especialmente si hay conflictos no resueltos.
Escorpio
Como signo vinculado naturalmente con Plutón, Escorpio puede sentir una movilización emocional profunda y una necesidad de soltar viejos patrones.