26 de abril de 2026 Inicio
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Horóscopo de hoy, 26 de abril: la tensión entre el Sol y Plutón tensa a algunos signos

El cielo marca una jornada intensa en la astrología y puede poner a prueba emocionalmente a algunos perfiles del zodíaco

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La fricción entre el Sol y Plutón marca un día intenso y tenso para algunos signos.

La fricción entre el Sol y Plutón marca un día intenso y tenso para algunos signos.

  • Se trata de un tránsito intenso puede mover emociones que venían contenidas
  • Algunos signos sentirán con más fuerza la energía del día
  • La astrología marca una jornada para revisar lo que ya no funciona
  • Es una influencia lunar que ayuda a encontrar claridad en medio del caos

Horóscopo de hoy, 26 de abril: la fricción entre el Sol y Plutón marca un día intenso con Luna en Virgo y trae una combinación astrológica que tensa a algunos signos. Mientras el astro solar en Tauro se inquieta, el satélite lunar busca poner orden interno.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Además, el rey solar también contacta suavemente con la Luna, generando una oportunidad para encontrar equilibrio entre lo que se siente y lo que se necesita sostener en la vida cotidiana.

El Sol representa la identidad, mientras que el planeta empoderado simboliza transformación profunda. Cuando ambos se enfrentan en el cielo, pueden surgir tensiones que obligan a mirar hacia adentro. Aunque la jornada puede sentirse intensa, el trígono entra las luminarias funciona como un aspecto armónico que suaviza parte de la energía.

astrología tránsitos

      Los signos que pueden sentir tensión con este tránsito

      Algunos signos podrían experimentar esta energía de manera más intensa durante el día.

      Tauro

      Con el Sol transitando por su signo, Tauro puede sentir una fuerte presión interna para cambiar algo que venía resistiendo desde hace tiempo.

      Acuario

      Plutón en Acuario activa procesos profundos de transformación personal y emocional que pueden generar incomodidad o cansancio mental.

      Leo

      Los leoninos podrían notar tensión en relaciones personales o laborales, especialmente si hay conflictos no resueltos.

      Escorpio

      Como signo vinculado naturalmente con Plutón, Escorpio puede sentir una movilización emocional profunda y una necesidad de soltar viejos patrones.

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