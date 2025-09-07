Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Descubre cómo el cielo del mes impactará en cada perfil del zodíaco y cómo aprovechar su energía para cerrar ciclos, soltar lo que ya no sirve y planificar un futuro más consciente.

Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral : este mes, los fenómenos astrales traerán cambios profundos en la energía de los signos zodiacales. Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025.

Descubre cuál es el regalo perfecto para las personas nacidas bajo el signo de Virgo

En la madrugada entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, se producirá un eclipse lunar total , conocido como Luna de Sangre. Este evento astronómico será uno de los más largos del año, con una duración aproximada de 82 minutos. Además, Mercurio entrará en Libra el 18 de septiembre, potenciando la comunicación, las relaciones y los acuerdos. El eclipse lunar ocurrirá en el sensible signo de Piscis, formando un eje poderoso con Virgo.

El 21 de septiembre se perfeccionará el eclipse de Sol en Virgo , intensificando la energía de organización, análisis y claridad mental. Este eclipse invita a todos los signos, especialmente a Virgo, a redefinir rutinas, proyectos laborales y metas personales. Es un momento ideal para planificar el futuro, depurar lo innecesario y enfocarse en la productividad y el bienestar físico y emocional. La energía virginiana potencia la atención al detalle y la disciplina, favoreciendo la toma de decisiones conscientes y la resolución de conflictos pendientes.

Para Aries, este eclipse puede traer claridad sobre relaciones personales y decisiones importantes que quedaron pendientes. Tauro, por su parte, sentirá la necesidad de reorganizar su vida financiera y sus hábitos de ahorro.

Géminis y Cáncer

Géminis verá cambios significativos en la comunicación y en el entorno laboral. Cáncer, signo emocional por excelencia, sentirá la necesidad de soltar vínculos que ya no aportan y centrarse en la sanación personal.

Leo y Virgo

Leo tendrá la oportunidad de redefinir metas profesionales y proyectos creativos. Virgo, signo de tierra y organización, verá cómo cerrar ciclos pendientes en su vida personal y laboral, alineándose con la energía del eje Virgo-Piscis.

Piscis y cierre

Piscis, protagonista de este eclipse, vivirá un momento transformador en lo personal y espiritual. Es un tiempo ideal para introspección, meditación y rituales de liberación. Todos los signos pueden aprovechar esta energía para reflexionar, soltar lo que ya no sirve y prepararse para nuevos comienzos.