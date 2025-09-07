7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Descubre cómo el cielo del mes impactará en cada perfil del zodíaco y cómo aprovechar su energía para cerrar ciclos, soltar lo que ya no sirve y planificar un futuro más consciente.

Por
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: este mes, los fenómenos astrales traerán cambios profundos en la energía de los signos zodiacales. Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025.

Cuál es el regalo perfecto para las personas nacidas bajo el signo de Virgo.
Te puede interesar:

Descubre cuál es el regalo perfecto para las personas nacidas bajo el signo de Virgo

En la madrugada entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, se producirá un eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre. Este evento astronómico será uno de los más largos del año, con una duración aproximada de 82 minutos. Además, Mercurio entrará en Libra el 18 de septiembre, potenciando la comunicación, las relaciones y los acuerdos. El eclipse lunar ocurrirá en el sensible signo de Piscis, formando un eje poderoso con Virgo.

El 21 de septiembre se perfeccionará el eclipse de Sol en Virgo, intensificando la energía de organización, análisis y claridad mental. Este eclipse invita a todos los signos, especialmente a Virgo, a redefinir rutinas, proyectos laborales y metas personales. Es un momento ideal para planificar el futuro, depurar lo innecesario y enfocarse en la productividad y el bienestar físico y emocional. La energía virginiana potencia la atención al detalle y la disciplina, favoreciendo la toma de decisiones conscientes y la resolución de conflictos pendientes.

eclipse

los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

  • Aries y Tauro

Para Aries, este eclipse puede traer claridad sobre relaciones personales y decisiones importantes que quedaron pendientes. Tauro, por su parte, sentirá la necesidad de reorganizar su vida financiera y sus hábitos de ahorro.

  • Géminis y Cáncer

Géminis verá cambios significativos en la comunicación y en el entorno laboral. Cáncer, signo emocional por excelencia, sentirá la necesidad de soltar vínculos que ya no aportan y centrarse en la sanación personal.

  • Leo y Virgo

Leo tendrá la oportunidad de redefinir metas profesionales y proyectos creativos. Virgo, signo de tierra y organización, verá cómo cerrar ciclos pendientes en su vida personal y laboral, alineándose con la energía del eje Virgo-Piscis.

  • Piscis y cierre

Piscis, protagonista de este eclipse, vivirá un momento transformador en lo personal y espiritual. Es un tiempo ideal para introspección, meditación y rituales de liberación. Todos los signos pueden aprovechar esta energía para reflexionar, soltar lo que ya no sirve y prepararse para nuevos comienzos.

Noticias relacionadas

Para la astrología, los eclipses tienen un peso especial 

Eclipse total de la luna: cómo conectar con las energías

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre

Mercurio en Libra: ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.

Ritual para Mercurio en Libra 2025: cómo armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: ¿Cómo impacta en cada signo?.

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: cómo impactará en cada signo del zodiaco

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 6 de septiembre

Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco más rebeldes.

Fin de semana con la Luna en Acuario: ¿qué signos sentirán la rebeldía en el aire?

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Hace 4 minutos
play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 22 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 22 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 23 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 24 minutos