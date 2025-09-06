6 de septiembre de 2025 Inicio
Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: cómo impactará en cada signo del zodiaco

El contacto se perfecciona en plena temporada de eclipses, intensificando las conversaciones y decisiones en el amor, las sociedades y los vínculos más importantes de cada signo.

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: ¿Cómo impacta en cada signo?.

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: ¿Cómo impacta en cada signo?.

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: el planeta de la mente, las ideas y el diálogo— entra en el diplomático perfil libriano, trayendo una energía especial para los vínculos, las parejas y los acuerdos. ¿Cómo impactará en cada signo del zodiaco?.

Mercurio en Libra: ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.
Ritual para Mercurio en Libra 2025: cómo armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos

Este tránsito invita a conversar con más tacto, buscar la armonía en los vínculos y abrir la puerta a negociaciones clave en temas laborales y personales. Mercurio en el signo de la balanza favorece los encuentros, debates y pactos, pero también puede traer indecisión o dificultad para tomar partido. La clave estará en escuchar al otro sin perder la voz propia.

El contacto se perfecciona justo cuando atravesamos la intensa temporada de eclipses. Esto potencia aún más su efecto: las conversaciones, vínculos y acuerdos que surjan en este momento pueden sentirse destinados, decisivos o irreversibles. Mercurio en el signo regido por Venus ya de por sí trae foco en la diplomacia, la comunicación con la pareja, los socios y las relaciones cercanas. Pero al mezclarse con la energía de los eclipses, lo que estaba oculto puede salir a la luz: verdades incómodas, revelaciones emocionales y decisiones que cambian la dinámica de vínculos clave.

Astrología Libra
En paralelo, abordar esos viejos errores que habían sido descuidados les brindará la oportunidad de avanzar hacia metas que aún no habían logrado alcanzar.

Los signos más impactados

  • Libra sentirá una oleada de claridad mental y será momento ideal para proyectar nuevas alianzas.
  • Aries (opuesto a Libra) enfrentará desafíos en la comunicación con pareja o socios, aprendiendo a negociar sin confrontar.
  • Cáncer y Capricornio vivirán tensiones en lo profesional o familiar, pero con oportunidades de diálogo y acuerdos duraderos.
  • Géminis y Acuario, al ser signos de aire, aprovecharán este tránsito para brillar en lo social, creativo y laboral.

Consejos signo por signo

  • Aries: evita las discusiones impulsivas, escucha antes de reaccionar.
  • Tauro: buen momento para resolver temas de trabajo en equipo.
  • Géminis: tus ideas serán más escuchadas, aprovecha para brillar en redes o proyectos.
  • Cáncer: conversaciones clave en el hogar o con la familia.
  • Leo: nuevas alianzas y proyectos creativos, evita el dramatismo.
  • Virgo: tus finanzas y acuerdos laborales están bajo revisión.
  • Libra: etapa de claridad y renovación, tu voz tendrá más peso.
  • Escorpio: secretos salen a la luz, escucha tu intuición antes de hablar.
  • Sagitario: amistades y proyectos grupales en foco, cuida tu sinceridad.
  • Capricornio: negociaciones laborales intensas, busca equilibrio.
  • Acuario: expansión, viajes y estudios favorecidos por este tránsito.

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La empresaria sumó un auto más a su flota.

Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Sofi Martínez es campo de juego en Telefe.

Yanina Latorre fue lapidaria con Sofi Martínez tras su cobertura con la Selección argentina: "¿Qué hace ahí?"

Los complementos pueden transformar un peinado fácil en una propuesta de moda.

Adiós al pelo suelto: así se ve el peinado de Nicole Neumann que será tendencia en primavera

¿La China Suárez tiene trabajo?

Revelaron de qué trabaja la China Suárez en Turquía y sorprendió a todos

