Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: cómo impactará en cada signo del zodiaco

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: el planeta de la mente, las ideas y el diálogo— entra en el diplomático perfil libriano, trayendo una energía especial para los vínculos, las parejas y los acuerdos. ¿Cómo impactará en cada signo del zodiaco?.

Este tránsito invita a conversar con más tacto, buscar la armonía en los vínculos y abrir la puerta a negociaciones clave en temas laborales y personales. Mercurio en el signo de la balanza favorece los encuentros, debates y pactos, pero también puede traer indecisión o dificultad para tomar partido. La clave estará en escuchar al otro sin perder la voz propia.

El contacto se perfecciona justo cuando atravesamos la intensa temporada de eclipses. Esto potencia aún más su efecto: las conversaciones, vínculos y acuerdos que surjan en este momento pueden sentirse destinados, decisivos o irreversibles. Mercurio en el signo regido por Venus ya de por sí trae foco en la diplomacia, la comunicación con la pareja, los socios y las relaciones cercanas. Pero al mezclarse con la energía de los eclipses, lo que estaba oculto puede salir a la luz: verdades incómodas, revelaciones emocionales y decisiones que cambian la dinámica de vínculos clave.

Astrología Libra En paralelo, abordar esos viejos errores que habían sido descuidados les brindará la oportunidad de avanzar hacia metas que aún no habían logrado alcanzar. Freepik Los signos más impactados Libra sentirá una oleada de claridad mental y será momento ideal para proyectar nuevas alianzas.

sentirá una oleada de claridad mental y será momento ideal para proyectar nuevas alianzas. Aries (opuesto a Libra) enfrentará desafíos en la comunicación con pareja o socios, aprendiendo a negociar sin confrontar.

(opuesto a Libra) enfrentará desafíos en la comunicación con pareja o socios, aprendiendo a negociar sin confrontar. Cáncer y Capricornio vivirán tensiones en lo profesional o familiar, pero con oportunidades de diálogo y acuerdos duraderos.

vivirán tensiones en lo profesional o familiar, pero con oportunidades de diálogo y acuerdos duraderos. Géminis y Acuario, al ser signos de aire, aprovecharán este tránsito para brillar en lo social, creativo y laboral.

Consejos signo por signo