No ignores este eclipse: el 7 de septiembre será un día de revelaciones fuertes.

La primera semana del mes que viene se vivirá un evento astronómico que promete generar fuertes cambios y revelaciones en distintos ámbitos de la vida. Este suceso no solo impacta en el plano emocional, sino que también invita a reflexionar sobre los vínculos. No ignores este eclipse: el 7 de septiembre será un día de revelaciones fuertes.

Durante este eclipse de Luna Llena, se pueden experimentar momentos de introspección intensa. Las emociones se intensifican, los secretos salen a la luz y surge la oportunidad de cerrar ciclos que estaban estancados. Es un momento ideal para soltar lo que no sirve, agradecer lo aprendido y abrir espacio a nuevas experiencias que promuevan bienestar y crecimiento personal.

Los eclipses son fenómenos astronómicos que ocurren cuando un cuerpo celeste bloquea parcial o totalmente la luz de otro. En la Tierra, tenemos dos tipos principales:

Eclipse solar : sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz total o parcialmente. Solo ocurre en Luna Nueva.

: sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz total o parcialmente. Solo ocurre en Luna Nueva. Eclipse lunar : ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. Esto solo puede pasar en Luna Llena.

: ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. Esto solo puede pasar en Luna Llena.

Revelaciones fuertes del eclipse de 7 de septiembre Los astrólogos señalan que el eclipse del 7 de septiembre traerá una energía cargada de revelaciones, como si de repente se levantara un velo que impedía ver con claridad. Las situaciones que antes estaban llenas de dudas, secretos o contradicciones pueden mostrarse con una nitidez sorprendente, abriendo la puerta a decisiones que marcarán un antes y un después.