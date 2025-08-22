22 de agosto de 2025 Inicio
No ignores este eclipse: el 7 de septiembre será un día de revelaciones fuertes

En astrología, suelen considerarse momentos de cambio, revelación y finales o comienzos importantes, porque aceleran procesos que ya estaban en curso.

Por
La primera semana del mes que viene se vivirá un evento astronómico que promete generar fuertes cambios y revelaciones en distintos ámbitos de la vida. Este suceso no solo impacta en el plano emocional, sino que también invita a reflexionar sobre los vínculos. No ignores este eclipse: el 7 de septiembre será un día de revelaciones fuertes.

Durante este eclipse de Luna Llena, se pueden experimentar momentos de introspección intensa. Las emociones se intensifican, los secretos salen a la luz y surge la oportunidad de cerrar ciclos que estaban estancados. Es un momento ideal para soltar lo que no sirve, agradecer lo aprendido y abrir espacio a nuevas experiencias que promuevan bienestar y crecimiento personal.

Los eclipses son fenómenos astronómicos que ocurren cuando un cuerpo celeste bloquea parcial o totalmente la luz de otro. En la Tierra, tenemos dos tipos principales:

  • Eclipse solar: sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz total o parcialmente. Solo ocurre en Luna Nueva.
  • Eclipse lunar: ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la Luna. Esto solo puede pasar en Luna Llena.
  • ritual piscis

Revelaciones fuertes del eclipse de 7 de septiembre

Los astrólogos señalan que el eclipse del 7 de septiembre traerá una energía cargada de revelaciones, como si de repente se levantara un velo que impedía ver con claridad. Las situaciones que antes estaban llenas de dudas, secretos o contradicciones pueden mostrarse con una nitidez sorprendente, abriendo la puerta a decisiones que marcarán un antes y un después.

  1. Este día es ideal para escuchar la intuición, los sueños y las corazonadas: la vibra del eclipse potencia la percepción interna y puede darnos señales sobre el camino a seguir, tanto en lo personal como en lo profesional. No es un momento para actuar impulsivamente, sino para observar, reflexionar y dejar que la información que llega se asiente antes de tomar grandes pasos.

  2. En el plano emocional, invita a revisar vínculos y relaciones: ¿con quién queremos seguir compartiendo nuestro camino? ¿Dónde es necesario poner límites más claros o abrirnos con mayor honestidad?, este suceso facilita conversaciones profundas y sinceras, así como la posibilidad de sanar viejas heridas que siguen afectando la forma en que nos relacionamos.

  3. Por otro lado, quienes buscan armonía y equilibrio encontrarán en este evento astral una oportunidad para conectar consigo mismos y con los demás desde un lugar más empático y comprensivo. Es un ciclo perfecto para meditar, escribir, practicar actividades creativas o simplemente estar en silencio y escuchar lo que el corazón tiene para decir.

¿Cuál es el mejor ritual para atravesar el eclipse lunar?

¿Cuál es el mejor ritual para atravesar el eclipse lunar del 7 de septiembre?

