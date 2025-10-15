El famoso mural de Diego Maradona en Nápoles amaneció con la cara tapada: el motivo

Ubicada en los célebres Quartieri Spagnoli de la ciudad italiana, la plaza con la enorme imagen del Diez es centro de peregrinación y encuentro para hinchas argentinos, napolitanos y de todo el planeta.

El famoso mural de Diego Armando Maradona en los Quartieri Spagnoli (Barrios Españoles) de Nápoles, en Italia, amaneció este miércoles con su cara tapada en medio de una protesta de los comerciantes de la zona luego de un allanamiento en el que la Policía Municipal incautó productos presuntamente ilegales alusivos al Diez que se vendían en los puestos ubicados en el lugar, conocido ahora como "Largo Maradona" .

El cierre comenzó el martes por la noche, y la organización que maneja el espacio emitió un comunicado en el que explicó que "la zona de Largo Maradona, al ser propiedad privada, fue cerrada por nuestra propia voluntad y no por las autoridades ni otras entidades" .

"Lamentablemente, las instituciones aún no nos han dado la oportunidad de obtener un permiso que nos permita operar con regularidad las 24 horas , en lo que, gracias al trabajo y la dedicación de mi padre y mi familia, se ha convertido en el lugar más emblemático y visitado de Nápoles", continúa.

El texto remarca que " somos los primeros en respetar las leyes y operar legalmente : pagamos impuestos, estamos registrados en el INPS [similar a la ANSES argentina] y la Cámara de Comercio, nuestra mercancía está completamente facturada y nuestros empleados tienen empleo regular".

"El único problema es que tenemos una licencia de circulación y, por lo tanto, no podemos quedarnos sin trabajo, ya que es el único tipo de licencia que hemos podido obtener. Por esta razón, pedimos encarecidamente a las instituciones que nos ayuden a encontrar una solución concreta que nos permita seguir trabajando conforme a la ley. Porque si cerramos, no solo cerraremos a nuestra familia, sino a todo un barrio. Y entonces, nunca volveremos a abrir Largo Maradona, por decisión propia", concluye el mensaje.

El abogado de Antonio Bostik, encargado de La Bodega De D10S, el establecimiento que maneja el Largo Maradona, lamentó ante los medios que "en lugar de mejorar las calles que durante años han estado sujetas a la degradación o la delincuencia y que ahora están iluminadas por los residentes y el compromiso de los comerciantes, las instituciones no estén tomando medidas para fomentar estas iniciativas".

"La camioneta de Largo Maradona cuenta con un permiso de venta ambulante, que le permite circular aproximadamente cada cuatro horas. Sin embargo, el vehículo no puede circular debido a la gran afluencia de personas y solo suspende las ventas para cumplir con la normativa. No obstante, ya hemos iniciado el proceso de regularización y transformación de la zona en una zona de mercado. Esperamos con confianza la respuesta de la Cámara de Comercio. Nos gustaría el apoyo de las instituciones, no la represión. Esta zona se ha convertido en el orgullo de Nápoles solo gracias a la organización de los Murales", destacó el letrado.

Durante la tarde del martes, los agentes de la Policía Municipal napolitana incautaron camisetas, bufandas y artículos a la venta en la plaza del mural, además de cubrir la pequeña capilla que alberga recuerdos dedicados al mejor jugador del mundo. La zona, un punto de encuentro habitual para los hinchas de Napoli y visitantes de todo el mundo, estuvo cerrada temporalmente al público.

Según informaron las autoridades, "se incautaron cinco carritos de bebidas, abandonados y encadenados en la vía pública, sin autorización". "Además, dos negocios, uno de alimentación y otro no alimentario, fueron incautados por no contar con la autorización permanente requerida", agregaron.

"Se impusieron multas administrativas de 5.000 euros cada una por estas infracciones, además de descubrirse otras irregularidades, como la ocupación ilegal de terrenos públicos con una superficie total de aproximadamente 9,4 metros cuadrados y la falta de acceso vehicular. Las oficinas técnicas competentes procederán ahora a verificar la autorización urbanística para una superficie de aproximadamente 200 metros cuadrados, que será objeto de una investigación más exhaustiva", detalló la Policía.