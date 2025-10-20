Este botón del router es fundamental para tener un Wifi seguro y no todos lo conocen: cuál es

Ese botón que promete comodidad abre la puerta a intrusos: guía rápida para deshabilitarlo y proteger tu WiFi.

En la mayoría de los hogares, el router funciona como el dispositivo central que gestiona la conexión a internet, desempeñando un papel que va más allá de simplemente distribuir la señal wifi. Este equipo esencial también determina el nivel de seguridad de la red doméstica. Entre sus funciones se encuentra el sistema WPS (Wi-Fi Protected Setup), diseñado para facilitar la conexión de nuevos dispositivos mediante la presión de un botón o la introducción de un PIN de ocho dígitos, priorizando la comodidad del usuario.

Sin embargo, esta búsqueda de simplicidad en el router genera un riesgo importante para la seguridad. El PIN de WPS resulta más fácil de descifrar que una contraseña convencional y robusta. Expertos en ciberseguridad advierten que este sistema deja un punto vulnerable ante ataques de fuerza bruta, un método automatizado que aprovecha esta debilidad.

Con herramientas específicas, un intruso puede probar miles de combinaciones del PIN en muy poco tiempo e ingresar a la red sin autorización . Una vez dentro, el riesgo aumenta considerablemente, ya que el atacante puede acceder libremente a los dispositivos conectados. La exposición incluye la posibilidad de interceptar datos sensibles, robar credenciales personales y acceder sin permiso a archivos o servicios privados.

El router, elemento central de la conectividad en la mayoría de los hogares, no solo distribuye la señal de internet, sino que también funciona como la principal barrera de protección de la red doméstica . La manera en que se configura este equipo determina la solidez de la defensa que resguarda dispositivos, información y privacidad de los usuarios, por lo que conocer sus funciones resulta fundamental.

Entre sus prestaciones, existe una función específica que, aunque fue creada con buenas intenciones, representa un riesgo de seguridad importante. Se trata del sistema WPS (Wi-Fi Protected Setup), que se puede activar mediante un botón físico en el router o introduciendo un código PIN.

El objetivo de WPS era simplificar el proceso de conexión de nuevos dispositivos a la red WiFi, permitiendo vincular impresoras, repetidores o teléfonos con solo presionar un botón o ingresar un PIN de ocho dígitos, evitando así la necesidad de escribir una contraseña larga y compleja. La intención original se centró en la comodidad del usuario.

Router WiFi Freepik

Sin embargo, esta conveniencia genera un problema serio. Especialistas en seguridad identifican que el PIN de WPS resulta mucho más fácil de descifrar que una contraseña robusta. Esta vulnerabilidad surge de la forma en que el sistema procesa el código, dejando un punto débil que los atacantes pueden explotar con facilidad.

Este fallo se convierte en una puerta abierta para los ataques de fuerza bruta. Mediante herramientas automatizadas, un intruso puede probar todas las combinaciones posibles del PIN de ocho dígitos en muy poco tiempo, obteniendo acceso a la red WiFi de manera ilegal y discreta.

router-wifi.jpg

Una vez que un atacante entra en la red doméstica vulnerando WPS, la seguridad de todos los dispositivos conectados queda comprometida. El riesgo supera la pérdida de ancho de banda, abarcando la exposición de datos personales, el robo de credenciales de acceso e incluso la posible interceptación de información sensible.

Por esta razón, los expertos recomiendan desactivar la función WPS en la configuración del router. Deshabilitar esta opción, aunque implique menor comodidad al conectar nuevos dispositivos, representa un paso crucial para reforzar la seguridad de la red WiFi y proteger toda la información que circula a través de ella.