Juicio histórico: Meta y YouTube fueron declaradas "negligentes" por generar adicción a menores de edad Las empresas deberán compensar económicamente a una ciudadana de Los Ángeles. Por otro caso similar en Nuevo México, Meta abonará u$s375 millones por daños. Por + Seguir en







Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en el juicio en Los Ángeles.

Un jurado de California condenó a Meta y YouTube por "negligencia" al determinar que generaron adicción en una demandante cuando era menor de edad. En la misma línea, otro jurado en Nuevo México condenó a Meta por no proteger a menores de edad frente a depredadores y situaciones de explotación sexual en Facebook e Instagram.

El primer caso forma parte de un entramado judicial que involucra a más de 1.600 demandantes, entre ellos, más de 350 familias en más de 250 distritos escolares que sostienen que los servicios de redes sociales fueron concebidos para generar adicción. Además, señalan que no ofrecen herramientas para proteger a los menores de la explotación sexual, el contacto con depredadores y el acceso a contenido dañino.

Tras el fallo en California, la compañía de Mark Zuckerberg y Google deberán pagar una multa a K. G. M., de 20 años, quien sufre ansiedad, depresión y dismorfia corporal por el uso de redes sociales. El monto a abonar se definirá en las próximas semanas. Zuckerberg, durante su declaración en ese juicio, la responsabilizó por "mentir sobre su edad" y crear perfiles antes de los 13 años.

Por la decisión del jurado en Nuevo México, Meta tiene que pagar u$s375 millones. En ambos casos se trata de una compensación por daños. Para este jurado, Meta priorizó obtener beneficios económicos por sobre la seguridad infantil y juvenil y violó la llamada ley contra las prácticas desleales (Unfair Practices Act) que promulga Nuevo México, además de esconder cómo podían afectar mentalmente a menores de edad.

Para cerrar su argumentación, el abogado de Meta, Kevin Huff, había afirmado que "las pruebas demuestran que Meta invierte en seguridad no solo porque es lo correcto, sino porque es bueno para el negocio". "Meta diseña sus aplicaciones para ayudar a las personas a conectar con sus amigos y familiares, no para facilitar el contacto con depredadores", había asegurado.

Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad Mark Zuckerberg había reconocido que Instagram tardó en determinar que las personas detrás de algunos perfiles eran menores de edad, pero negó que el objetivo actual de la empresa sea maximizar el tiempo de permanencia en sus aplicaciones. "Podríamos haberlo hecho antes", se sinceró el programador ante un jurado en California, pero negó que Meta diseñe sus aplicaciones para maximizar el tiempo de uso de los usuarios y defendió declaraciones que había realizado previamente ante el Congreso. Se mantuvo firme aún ante un abogado que mostró mails internos de 2014 y 2015 en los que el empresario planteaba objetivos de aumentar significativamente el tiempo dedicado a las plataformas. "Si está tratando de decir que mi testimonio no fue preciso, estoy totalmente en desacuerdo con eso", insistió el empresario, quien reconoció que existieron métricas de uso, pero argumentó que el enfoque empresarial cambió con los años.