Chau a la boleta de papel: ahora el ABL sólo se podrá pagar de forma digital El Gobierno porteño actualizó el sistema de pago de ciertos servicios con el objetivo de agilizar los trámites, reducir costos y eliminar el uso de papel. El cambio entrará en vigencia a parir de abril. Por + Seguir en







El objetivo es agilizar el trámite y bajar los costos del papel.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires modificó el sistema de pago del ABL y de otros servicios y dejó de utilizar la clásica boleta en papel que entrará en vigencia a partir de abril. Con esta iniciativa se consolida una política que ya estaba en marcha en la ciudad porteña, dado que más de la mitad de los vecinos hace años opta por la modalidad digital para abonar sus impuestos a través de los canales oficiales de las dependencias municipales.

A partir de abril las facturas de ABL y patentes se emitirán exclusivamente en formato digital. Con esta medida, la administración de Jorge Macri busca agilizar la distribución de la información y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en el medio ambiente al reducir el uso de papel. Además, la digitalización permitirá disminuir costos de impresión y envío, con un ahorro estimado de 3.900 millones de pesos anuales.

El cambio se implementará en abril, coincidiendo con la cuarta cuota anual que vence el martes 21. Actualmente, el 66% de los contribuyentes ya utiliza el formato virtual para las patentes y el 63% para el ABL. A partir de esa fecha, todos los pagos se realizarán exclusivamente de manera digital.

Además de los beneficios ambientales y económicos, la digitalización aporta comodidad aseguraron desde el Gobierno porteño: "los vecinos podrán cancelar sus impuestos con un simple clic. Para ello, deberán ingresar a la página de la AGIP con acceso a internet y, utilizando el número de partida, visualizar y pagar la factura, que también estará disponible para descargar".

AGIP El trámite también se puede realizar a través de un cajero automático. Otras opciones de pago Además de poder pagar desde la web de la AGIP, los ciudadanos tendrán la opción de hacerlo directamente desde el correo electrónico registrado, donde cada mes recibirán la boleta digital. También estará disponible en el Home Banking, facilitando el acceso a los medios de pago online.