21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo hacer que tu celular funcione como un router de Wifi en cualquier lado

El uso del hotspot puede consumir con rapidez tanto la batería como el plan de datos del teléfono.

Por
Un dato clave para tener en cuenta.

Un dato clave para tener en cuenta.

FREEPIK
  • Convertir el celular en punto WiFi permite mantener la conexión en viajes y evitar depender de redes públicas.
  • El hotspot móvil usa los datos del teléfono para compartir internet con otros dispositivos.
  • Se activa desde Configuración, creando una red con nombre y contraseña segura.
  • Conviene controlar los datos y mantener el celular cargado, ya que el uso aumenta el consumo de batería.
El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi.
Te puede interesar:

Este es el botón del router del Wifi que no debés presionar jamás si querés tener un internet seguro

Convierte la frustración del viaje en conectividad inmediata. La falta de acceso a internet puede convertirse en un obstáculo importante al intentar trabajar, ver una película o mantenerse al día con el mundo digital durante un trayecto. Sentirse desconectado genera incomodidad, sobre todo cuando la conexión es una necesidad o cuando se busca una forma de entretenimiento que haga el viaje más agradable.

Por fortuna, existe una solución práctica y accesible para resolver este problema: transformar el teléfono móvil en un punto de acceso WiFi. Este procedimiento convierte el smartphone en un router personal, utilizando los datos móviles del dispositivo para generar una red inalámbrica que puede ser utilizada por otros equipos, como tabletas o computadoras portátiles. De esta manera, se evita depender de redes públicas o de la disponibilidad de WiFi.

Esta opción otorga autonomía total sobre la conexión durante el viaje, permitiendo navegar, trabajar o disfrutar del contenido preferido sin interrupciones. Ya no será necesario preocuparse por la mala señal o la falta de internet; solo basta con activar la función de hotspot o punto de acceso en el teléfono para convertir cualquier lugar en una oficina o centro de entretenimiento móvil con conexión constante.

WiFi
El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

De qué forma podés compartir Wifi con tu celular

La posibilidad de transformar el teléfono móvil en un punto de acceso WiFi, conocida como hotspot móvil o anclaje a red (tethering), se convirtió en una herramienta fundamental en la era de la conectividad continua. Esta función permite usar la conexión de datos móviles del dispositivo, ya sea 4G o 5G, para crear una red inalámbrica a la que otros aparatos, como computadoras portátiles, tabletas u otros teléfonos, pueden conectarse. Es una solución práctica cuando no se dispone de una red WiFi convencional.

El procedimiento para activar esta función varía ligeramente entre los sistemas operativos Android e iOS, aunque el principio es el mismo. En ambos casos, se debe ingresar al menú de Configuración o Ajustes del teléfono. Generalmente, la opción aparece bajo títulos como “Conexiones”, “Punto de Acceso Personal” o “Anclaje a Red y Zona WiFi”. Identificar este apartado resulta esencial para comenzar la configuración de la red personal.

Una vez dentro del menú del hotspot, el primer paso consiste en establecer un nombre de red (SSID) y una contraseña segura. Aunque algunos dispositivos permiten activar la función sin clave, no se recomienda hacerlo, ya que cualquier persona cercana podría conectarse y consumir datos. Elegir una contraseña sólida garantiza la protección del consumo de datos y de los equipos conectados.

CELULAR WIFI

Tras configurar el nombre y la contraseña, solo resta activar el interruptor que habilita el punto de acceso WiFi. En ese momento, el celular empieza a emitir una señal inalámbrica. Es importante tener presente que esta herramienta utiliza los datos móviles del plan contratado, por lo que conviene controlar el consumo, especialmente si se emplea para ver videos o descargar archivos de gran tamaño.

Para conectar otro dispositivo a la red creada, el proceso es igual que con cualquier red WiFi. Desde el menú de configuración del equipo secundario, se debe buscar el nombre de red (SSID) definido en el celular e ingresar la contraseña correspondiente. Una vez hecho esto, el dispositivo podrá acceder a internet a través de la conexión del teléfono móvil.

Wi fi PC
El truco para mejorar la conexión de WiFi a tu computadora

El truco para mejorar la conexión de WiFi a tu computadora

Además del anclaje por WiFi, muchos teléfonos modernos ofrecen alternativas como el anclaje mediante USB o Bluetooth. La conexión por USB requiere un cable y suele brindar mayor velocidad y estabilidad, además de permitir la carga del teléfono mientras se usa. En cambio, el anclaje por Bluetooth es más lento, pero consume menos energía, siendo útil para tareas simples.

Por último, es importante considerar que el uso del hotspot puede afectar significativamente la batería y generar un leve aumento de temperatura en el dispositivo. Dado que el teléfono cumple simultáneamente con dos funciones —mantener su conexión de datos y emitir una red WiFi—, se aconseja mantenerlo conectado a un cargador o batería externa durante su uso para asegurar una conexión estable y prolongada.

Noticias relacionadas

Qué significa el doble ícono.

Qué significa tener un doble símbolo del Wifi y por qué es bueno para tu celular

El experto sugiere revisar la distancia entre el router y las zonas del hogar que más requieren conectividad.

En qué lugar de tu casa debés poner el router del Wifi para tener mejor señal en todos lados

El fin del soporte de Windows 10 deja a millones de computadoras vulnerables frente a ciberataques.

Cuidado: si tu computadora cumple con estas características, podés estar expuesto a hackeos

Explicó cómo ChatGPT se convirtió en una herramienta habitual para mejorar su gestión, dejando claro que su uso no se vincula al combate.

Insólito: es militar de alto rango y reveló que usa ChatGPT para su trabajo

Google refuerza su seguridad para evitar el robo de cuentas en redes sociales y proteger los datos personales de millones de usuarios.

Cómo recuperar el acceso a tu cuenta de Gmail si sufriste un robo o bloqueo

Una falla en Virginia dejó fuera de servicio a redes, bancos y plataformas digitales

Apagón global de Amazon Web Services: redes, bancos y plataformas digitales se quedaron sin servicio

Rating Cero

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

últimas noticias

Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Hace 10 minutos
Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 17 minutos
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 24 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 24 minutos
play

Cobertura especial de las elecciones legislativas: Argentina vota y lo vivís por C5N

Hace 30 minutos