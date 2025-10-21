Cómo hacer que tu celular funcione como un router de Wifi en cualquier lado

El uso del hotspot puede consumir con rapidez tanto la batería como el plan de datos del teléfono.

Convierte la frustración del viaje en conectividad inmediata. La falta de acceso a internet puede convertirse en un obstáculo importante al intentar trabajar, ver una película o mantenerse al día con el mundo digital durante un trayecto. Sentirse desconectado genera incomodidad, sobre todo cuando la conexión es una necesidad o cuando se busca una forma de entretenimiento que haga el viaje más agradable.

Por fortuna, existe una solución práctica y accesible para resolver este problema: transformar el teléfono móvil en un punto de acceso WiFi . Este procedimiento convierte el smartphone en un router personal, utilizando los datos móviles del dispositivo para generar una red inalámbrica que puede ser utilizada por otros equipos, como tabletas o computadoras portátiles. De esta manera, se evita depender de redes públicas o de la disponibilidad de WiFi.

Esta opción otorga autonomía total sobre la conexión durante el viaje, permitiendo navegar, trabajar o disfrutar del contenido preferido sin interrupciones. Ya no será necesario preocuparse por la mala señal o la falta de internet; solo basta con activar la función de hotspot o punto de acceso en el teléfono para convertir cualquier lugar en una oficina o centro de entretenimiento móvil con conexión constante.

De qué forma podés compartir Wifi con tu celular

La posibilidad de transformar el teléfono móvil en un punto de acceso WiFi, conocida como hotspot móvil o anclaje a red (tethering), se convirtió en una herramienta fundamental en la era de la conectividad continua. Esta función permite usar la conexión de datos móviles del dispositivo, ya sea 4G o 5G, para crear una red inalámbrica a la que otros aparatos, como computadoras portátiles, tabletas u otros teléfonos, pueden conectarse. Es una solución práctica cuando no se dispone de una red WiFi convencional.

El procedimiento para activar esta función varía ligeramente entre los sistemas operativos Android e iOS, aunque el principio es el mismo. En ambos casos, se debe ingresar al menú de Configuración o Ajustes del teléfono. Generalmente, la opción aparece bajo títulos como “Conexiones”, “Punto de Acceso Personal” o “Anclaje a Red y Zona WiFi”. Identificar este apartado resulta esencial para comenzar la configuración de la red personal.

Una vez dentro del menú del hotspot, el primer paso consiste en establecer un nombre de red (SSID) y una contraseña segura. Aunque algunos dispositivos permiten activar la función sin clave, no se recomienda hacerlo, ya que cualquier persona cercana podría conectarse y consumir datos. Elegir una contraseña sólida garantiza la protección del consumo de datos y de los equipos conectados.

Tras configurar el nombre y la contraseña, solo resta activar el interruptor que habilita el punto de acceso WiFi. En ese momento, el celular empieza a emitir una señal inalámbrica. Es importante tener presente que esta herramienta utiliza los datos móviles del plan contratado, por lo que conviene controlar el consumo, especialmente si se emplea para ver videos o descargar archivos de gran tamaño.

Para conectar otro dispositivo a la red creada, el proceso es igual que con cualquier red WiFi. Desde el menú de configuración del equipo secundario, se debe buscar el nombre de red (SSID) definido en el celular e ingresar la contraseña correspondiente. Una vez hecho esto, el dispositivo podrá acceder a internet a través de la conexión del teléfono móvil.

Además del anclaje por WiFi, muchos teléfonos modernos ofrecen alternativas como el anclaje mediante USB o Bluetooth. La conexión por USB requiere un cable y suele brindar mayor velocidad y estabilidad, además de permitir la carga del teléfono mientras se usa. En cambio, el anclaje por Bluetooth es más lento, pero consume menos energía, siendo útil para tareas simples.

Por último, es importante considerar que el uso del hotspot puede afectar significativamente la batería y generar un leve aumento de temperatura en el dispositivo. Dado que el teléfono cumple simultáneamente con dos funciones —mantener su conexión de datos y emitir una red WiFi—, se aconseja mantenerlo conectado a un cargador o batería externa durante su uso para asegurar una conexión estable y prolongada.