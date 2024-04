Unicorn Overlord: el juego que redefine los RPG tácticos

Nuestra aventura comenzará en Fevrith, un mundo fantástico que se encuentra inmerso en una guerra por culpa del líder del imperio Zenoiran llamado Valmore. Quien luego de traicionar a la reina ha sumido toda la región en un ambiente de oscuridad y magia. Pero en el momento más trágico de toda la aventura, el pequeño príncipe llamado Alain, se ve forzado a exiliarse gracias a su fiel guardaespaldas Josef quien lo protegerá por unos largos años hasta que Alain se vuelva un fuerte caballero y decida alzarse contra Valmore y salir en búsqueda de un nuevo ejército de liberación.

Como pueden ver la historia no es nada del otro mundo, es más, si están acostumbrados a ver series como Game of Thrones sabrán de lo que les hablo, pero los juegos de Vanillaware van más allá de su premisa inicial y terminan transformándose en unos novelones increíbles que nos van a tener pegados a la pantalla para descubrir qué es lo que realmente sucedió. Y Unicorn Overlord al ser un clásico RPG japonés tendrá muchas más aristas para desarrollar su historia en profundidad.

Imagen 3 - Unicorn Overlord

Seguramente muchos de ustedes conocen cuál es la metodología de un JRPG. Estos suelen ser juegos donde atacamos por turnos, seleccionando habilidades, pero esta vez no será el caso. En este apostaron por un sistema de combate que para mí es totalmente innovador ya que cada uno de nuestros personajes entrara al campo batalla y ejecutará sus acciones automáticamente - según sus desarrolladores está inspirado en Ogre Battle (1993) - pero al mismo tiempo, nosotros podemos personalizar cada uno de nuestros guerreros, decidiendo qué acción debería tomar según la situación de la partida, tanto si recibe un ataque, le queda poca vida, etc. Aunque si no nos queremos complicar podremos optar por la opción fácil, donde el juego acomoda todos los parámetros como mejor crea posible, o la opción manual donde decidiremos todas las acciones.

Esto puede sonar un poco complejo, pero recién comienza. Como en el juego manejaremos diferentes batallones con variedad personajes, estos se deberán formar en una especie de tablero de ajedrez de 2 x 3 donde deberemos colocar por ejemplo, a los soldados con escudos por delante para frenar los ataques, mientras que los arqueros y magos los pondremos en la línea trasera. Los batallones se pueden conformar de hasta 5 personajes, pero esto lo veremos en etapas avanzadas, ya que al principio con 3 es suficiente.

Imagen 4 - Unicorn Overlord

Todo este sistema de combate lo comenzaremos a aplicar una vez que comience la aventura y nuestra tarea sea liberar diferentes zonas del mapa que han sido tomadas por los imperios rivales. Tendremos un mundo abierto en 2D donde nos podremos mover totalmente libres con Alain, visitando diferentes zonas, explorando y recogiendo materiales que nos serán útiles para cumplir misiones de los pobladores de las aldeas. Muchas veces nos toparemos con nuevos personajes que nos invitarán a liberar diferentes zonas para luego sumarse a nuestras filas, al mismo tiempo que suman al lore de la historia.

En la mayoría de misiones principales la metodología cambia, y es ahí donde deberemos seleccionar nuestros batallones que entrarán en combate y los deberemos hacer superar diferentes objetivos, mientras eliminando enemigos, capturando poblados, refugios y atacar al jefe de turno. Todo esto se realiza en tiempo real y lo más táctico queda del lado de los batallones que tendrán una cantidad limitada de enfrentamientos, por lo que deberán descansar si quieren seguir atacando o defendiendo diferentes zonas del mapa.

Imagen 5 - Unicorn Overlord

Otro detalle que está genial, es que una vez derrotados los jefes principales, muchos de ellos interactúan con nosotros y podremos decidir si los matamos o no. Aunque eso no es lo “genial”, si no que gracias a las decisiones que tomemos podemos hacer que crueles enemigos se unan a nuestro ejército o gracias al poder de nuestro anillo real, devolver la memoria a viejos conocidos que fueron poseídos por la magia del imperio.

Forjar buenas relaciones entre nuestros compañeros de batallón será fundamental y no solo para mejorar un poco sus estadísticas o poder ver, de vez en cuando, algunos cuadros de diálogo donde hablen sobre algunas afinidades, si no que al igual que cuando liberar campamentos o superar batallas, los vínculos nos otorgarán puntos de honor que serán útiles para desbloquear diferentes bloques de batallones y subir el status de nuestras unidades y así mejorar mucho más sus puntos estadísticos.

Imagen 6 - Unicorn Overlord

Por supuesto como en todo JRPG conseguiremos oro al superar diferentes misiones y esto nos vendrá muy bien para comprar equipo a todo nuestro ejército, que a diferencia de otros juegos donde tal vez tenemos 4 o 5 personajes, en este vas a tener una cantidad enorme que seguramente te hagas un lío gigante sin saber a cuál le compraste y a quien le falta reforzar un poco su equipo.

Si hay un apartado donde Vanillaware no falla nunca es su estilo visual que, como pueden ver en las capturas de imágenes, es “increíble”. En Unicorn Overlord continúan con un trabajo donde cada escena y personaje fue dibujado a mano. Y a pesar de tener una cantidad importante de personajes, gracias a sus rasgos, sus armaduras y hasta sus expresiones faciales, podemos saber quién es quién sin memorizarnos sus nombres. Una gran combinación entre un diseño exquisito y una base táctica que hace al género mucho más ameno y diferente.

Imagen 7 - Unicorn Overlord

Cada varios años este gran estudio nos trae una propuesta nueva que nos deja con la boca abierta a todos los que admiramos su trabajo, ahora, y siendo totalmente honesto ¿Es Unicorn Overlord un juego para todo el público? La verdad que no, es una aventura táctica, entretenida, desafiante, que tal vez aquellos que no están acostumbrados a jugar RPG no lo van a disfrutar, aunque lo recomiendo como puerta de entrada al género, y por supuesto, si sos de los que disfrutan mucho este tipo de jugabilidad, no lo dudes porque vas a pasar unas increíbles 60 o 70 horas. Unicorn Overlord ya se encuentra disponible en PlayStation, Xbox Series y Switch.