Tres trucos para que WhatsApp no te coma toda la memoria del celular

Con algunos ajustes básicos se puede evitar que los contenidos que se bajan de la aplicación de mensajería instantánea de Meta ocupen demasiado espacio de almacenamiento.

Por
Con estos tres hábitos simples

Con estos tres hábitos simples, WhatsApp puede mantenerse liviano, eficiente y sin afectar la capacidad del celular.

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo, pero también una de las que más espacio consume en los dispositivos. Con el uso diario, los mensajes, fotos, videos y audios se acumulan hasta llenar gran parte del almacenamiento interno del teléfono, generando lentitud y problemas de funcionamiento. En la configuración del telefono existen maneras sencillas de evitar que la app consuma tanta memoria.

Los expertos sugieren enviar documentos solo a contactos de confianza.
WhatsApp cuenta con más de 3.000 millones de usuarios, siendo una app que es parte de la rutina digital de millones de personas. Sin embargo, esa constante actividad implica que se descarguen miles de archivos de manera automática, incluso aquellos que no se necesita conservar. Esto puede colapsar la memoria del celular y afectar su rendimiento general.

Evitarlo no requiere conocimientos técnicos ni aplicaciones externas. Alcanza con aplicar algunos ajustes básicos dentro de la propia plataforma para mantenerla ligera, ordenada y sin comprometer la funcionalidad. Estos tres trucos son la clave para liberar espacio y evitar que WhatsApp se convierta en el principal enemigo del almacenamiento del teléfono.

WhatsApp- almacenamiento

Desactivar la descarga automática

El primer paso es impedir que la app descargue de forma automática todo lo que llega. Esta opción se encuentra en Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática de archivos. Por defecto, WhatsApp guarda automáticamente todas las fotos y, en algunos casos, también audios y videos si hay conexión WiFi.

Modificar esta configuración es fundamental para reducir el consumo de memoria. La recomendación es cambiar todas las opciones a “nunca”. De esta forma, se puede elegir qué imágenes o videos descargar y cuáles no. Aunque supone un paso adicional, permite tener un mayor control sobre el espacio del dispositivo, especialmente si se participa en grupos que comparten mucho contenido multimedia.

Eliminar archivos multimedia cada cierto tiempo

Aun con la descarga automática desactivada, WhatsApp sigue acumulando imágenes, videos y audios que terminan ocupando espacio. Por eso, conviene revisar periódicamente los archivos guardados y borrar lo innecesario. Para hacerlo, hay que ir a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrador de almacenamiento.

Dentro de esta sección, se pueden identificar los archivos más pesados, generalmente videos de más de 5 MB, y eliminarlos manualmente. También es posible acceder al listado de chats ordenados por tamaño y borrar los contenidos que más espacio ocupan. Aunque la cantidad de memoria liberada dependerá de cuánto se está dispuesto a eliminar, este hábito puede marcar una gran diferencia en el rendimiento del teléfono.

mujer con celular whatsapp
La nueva función que implementará WhatsApp ya es todo un éxito en Instagram.

La nueva función que implementará WhatsApp ya es todo un éxito en Instagram.

Salir de grupos y canales que ya no usás

Otra fuente frecuente de saturación son los grupos y canales que quedan activos aunque ya no se utilicen. Eventos pasados, conversaciones laborales o comunidades que dejaron de ser relevantes pueden seguir ocupando espacio si no se eliminan.

Para salir de un grupo, alcanza con mantener presionado su nombre en la lista de chats o ingresar al mismo y elegir la opción “Salir y eliminar para mí”. Así se borran tanto el historial como los archivos compartidos. Lo mismo aplica para los canales y comunidades, ya que si ya no tienen utilidad, es recomendable abandonarlos desde el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.

