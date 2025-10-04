"Sin mi autorización": la anécdota de Gastón Pauls con la Inteligencia Artificial El actor intentó pedir ayuda a la IA para organizar sus charlas sobre adicciones y salud mental, pero salió mal.







Pauls contó un episodio que tuvo con la IA que lo dejó en shock. Redes Sociales

El actor Gastón Pauls contó que tuvo una mala experiencia con el uso de la Inteligencia Artificial, ante una pregunta sobre su rutina diaria y que le generó una malestar. "Sin mi autorización", reveló.

El artista tuvo la idea de usar la IA en su WhatsApp para responder algunas preguntas de sus seguidores, sobre las charlas sobre adicciones que suele dar: "Puse en un perfil mío a contestar a la inteligencia artificial porque recibo muchos mensajes de ayuda", empezó.

Agregó que era "para dar aunque sea una primera respuesta, y me armó charlas en escuelas con horario sin mi autorización”.

El conductor de Ser Humanos explicó en el programa de Catalina Dlugi, en la Once Diez, que fue un problema en vez de una solución porque en la fecha de esas charlas estaría de viaje. Cuando pidió que anulara la cita y la IA se negó y hasta lo "chicaneó".

Advirtió que “me asustó lo de la IA porque yo le pedía que la cancele a la cita que me armó sola y me decía me olvidé. Le dije por favor borrate y al rato pregunté te desactivaste y me dijo ah no me descubriste. Me alertó mucho, lo tengo grabado para mostrarlo”.