9 de octubre de 2026 Inicio
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Tesla trabaja para traer sus autos a Argentina: cuánto podrían salir

La compañía de Elon Musk avanza con su desembarco en el país, en medio de cambios que podrían facilitar su llegada al mercado local.

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Tesla quiere traer sus autos a Argentina.

Tesla quiere traer sus autos a Argentina.

Tesla, la empresa automotriz cuyo CEO es el multimillonario Elon Musk, avanza con sus planes para desembarcar en Argentina y comenzar a comercializar sus autos eléctricos. La compañía estadounidense prepara su llegada a un mercado que busca ampliar la oferta de vehículos con nuevas tecnologías.

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En paralelo, los cambios en las condiciones de importación abren nuevas oportunidades para la automotriz. Sin embargo, el posible desembarco de Tesla en Argentina también genera interrogantes sobre los precios, la disponibilidad de los modelos y quiénes podrán comprarlos.

Los avances de Tesla en Argentina

La compañía dio un paso importante el 25 de marzo de 2026, cuando constituyó Tesla Argentina S.R.L., sociedad habilitada para importar, comercializar y vender vehículos eléctricos. Su actividad también contempla servicios de mantenimiento, reparación y desarrollo de infraestructura de carga.

Otro avance fue el acuerdo preliminar con YPF para desarrollar una red de estaciones de carga eléctrica. Además, Tesla designó a Joaquín Lizarralde como responsable comercial para Argentina y Uruguay, mientras trabaja en la conformación de su estructura operativa local.

Durante septiembre de 2026, representantes de la automotriz mantuvieron reuniones con el Gobierno Nacional y avanzaron en búsquedas de personal. A estos movimientos se sumó el Decreto 1128/2026, que elevó de US$16.000 a US$35.000 el límite FOB para importar autos completamente eléctricos con arancel extrazona del 0%.

El próximo paso será la apertura del cupo de importación 2027, que mantiene un máximo anual de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos. Tesla deberá conseguir una asignación para aprovechar el beneficio fiscal, por lo que todavía no existe una fecha oficial confirmada para el inicio de las ventas en Argentina.

Cuánto podría salir un auto de Tesla en Argentina

Los Tesla Model 3 y Model Y aparecen como los principales candidatos para llegar al país. En Estados Unidos, el Model 3 tiene un precio inicial de aproximadamente 36.990 dólares, mientras que el Model Y parte de US$39.990, según las versiones y el equipamiento.

Tesla Model 3 y Model Y.

Tesla Model 3 y Model Y.

Como referencia regional, Uruguay ya comercializa oficialmente ambos vehículos: el Tesla Model 3 arranca en US$32.990 y el Model Y en US$36.490. Sin embargo, estos valores no necesariamente se trasladarán al mercado argentino debido a las diferencias impositivas y comerciales.

En Argentina, las estimaciones publicadas ubican los precios finales entre US$55.000 y US$75.000, dependiendo del modelo y su configuración. Incluso, algunas proyecciones sitúan al Model 3 entre US$62.000 y US$65.000, aunque Tesla todavía no anunció una lista oficial de precios para el país. iProUP+1

El nuevo límite de US$35.000 FOB no representa el precio de venta al consumidor, ya que deben sumarse transporte, seguros, impuestos y otros gastos. Aunque Tesla podría implementar su sistema de venta directa, reduciendo intermediarios, sus vehículos seguirían posicionados en un segmento de alto poder adquisitivo.

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