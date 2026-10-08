8 de octubre de 2026 Inicio
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Starlink lanza un programa para vender internet satelital por hora, día o mes

La iniciativa permite que los propietarios de una antena compartan la conexión con vecinos y obtengan ingresos por cada pase de acceso vendido. El sistema apunta a zonas rurales y barrios sin cobertura de fibra óptica, mediante una plataforma que administra los pagos y las conexiones.

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Starlink lanza un programa para vender internet satelital por hora, día o mes

Starlink, el servicio de Internet satelital de SpaceX, presentó Starlink for Communities, un programa que permite a los propietarios de sus antenas ofrecer conectividad a otras personas a cambio de una comisión. La propuesta contempla la venta de accesos temporales a la red y busca ampliar las posibilidades de conexión en lugares donde la infraestructura tradicional resulta insuficiente o no está disponible.

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La iniciativa se describe como un modelo que permite compartir una conexión entre varios hogares sin que el titular del equipo deba administrar manualmente los cobros ni desarrollar un sistema propio para gestionar los usuarios.

El mecanismo consiste en instalar una antena satelital en un punto estratégico y habilitar una red inalámbrica para los habitantes de la zona. Quienes se encuentren dentro del área de cobertura pueden conectarse desde sus teléfonos, computadoras u otros dispositivos y elegir entre diferentes modalidades de acceso, con pases que pueden tener una duración de una hora, un día, una semana o un mes.

Un modelo orientado a zonas con poca conectividad

El programa está pensado especialmente para pequeñas localidades, áreas rurales y barrios periféricos donde el tendido de fibra óptica no llega o su instalación resulta costosa. En esos entornos, el pago de una suscripción mensual individual puede representar una barrera económica para determinados hogares.

La posibilidad de contratar Internet por períodos breves introduce una alternativa de consumo flexible. Los usuarios pueden pagar únicamente por el tiempo de conexión que necesitan, mientras que los propietarios de las antenas tienen la posibilidad de obtener ingresos adicionales mediante la comercialización de pases.

La gestión de las operaciones queda a cargo de una plataforma digital centralizada. Cuando una persona se conecta a la red comunitaria, el sistema la dirige a un portal en el que puede seleccionar el plan disponible y efectuar el pago con tarjeta de crédito, débito u otros medios digitales habilitados. La herramienta administra tanto las transacciones como los permisos de acceso.

La tecnología detrás de la red compartida

La infraestructura se apoya en la constelación de satélites de órbita terrestre baja de SpaceX. Esta tecnología permite reducir la latencia frente a generaciones anteriores de Internet satelital, con valores estimados de entre 25 y 50 milisegundos en las condiciones descriptas. Esas prestaciones permiten realizar videollamadas, reproducir contenidos en alta definición y transferir archivos de gran tamaño.

Para extender la señal a distintos hogares, el anfitrión puede incorporar repetidores inalámbricos para exteriores, equipos de red o sistemas Wi-Fi en malla. De esa manera, una única conexión satelital puede abastecer a numerosos usuarios, aunque el rendimiento dependerá de la capacidad contratada, la infraestructura instalada y el consumo simultáneo.

El sistema también contempla herramientas para administrar el ancho de banda y separar las conexiones de los usuarios, con el objetivo de preservar la privacidad de la actividad de cada dispositivo. La compañía se ocupa de la gestión digital, por lo que el anfitrión no necesita instalar servidores propios ni desarrollar una plataforma de pagos.

La capacidad de una antena para sostener entre 100 y 150 conexiones activas, según las especificaciones planteadas para este modelo, permitiría atender comunidades con una demanda variable. Si la cantidad de usuarios aumenta, la cobertura puede ampliarse mediante equipamiento adicional.

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