Tenés que activarla: la nueva función de WhatsApp para cuidar tus chats







La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad. Freepik

WhatsApp presentó una nueva herramienta diseñada para reforzar la seguridad de las conversaciones y aumentar el control sobre la información que circula en la aplicación. Esta función, llamada Privacidad avanzada del chat, busca impedir que mensajes, archivos o datos compartidos se utilicen fuera del contexto original, brindando así una capa extra de protección frente a riesgos digitales.

Con el correr de los años, la privacidad en línea se convirtió en una prioridad, por lo que la plataforma continúa incorporando funciones que apuntan a resguardar la intimidad de sus millones de usuarios. Con esta actualización, se limita la exportación de chats, la descarga automática de archivos y el uso de conversaciones por parte de sistemas de inteligencia artificial, reforzando la confidencialidad incluso en entornos grupales.

Pensada para contextos sensibles, esta herramienta resulta especialmente útil en grupos donde los participantes no se conocen en profundidad pero comparten temas delicados, como la coordinación de actividades comunitarias o el intercambio de información personal. Su disponibilidad en la última versión de la app refleja el compromiso de WhatsApp por seguir aumentando los estándares de seguridad digital.

Whatsapp Esta herramienta de mensajería se somete a cambios frecuentes, impulsados por la búsqueda constante de mejoras en seguridad y privacidad. Freepik Cómo activar la función de WhatsApp Para habilitar la opción de Privacidad avanzada del chat, es necesario acceder al chat elegido, tocar su nombre en la parte superior y seleccionar la función correspondiente en el menú. Una vez activa, se restringirá la exportación de mensajes, la descarga automática de archivos y la posibilidad de que la información sea utilizada con inteligencia artificial, garantizando que el contenido permanezca dentro de la conversación.

Esta versión inicial ya se encuentra disponible y WhatsApp adelantó que en próximas actualizaciones se añadirán configuraciones adicionales para ofrecer un nivel de protección aún mayor. La herramienta se puede aplicar tanto en chats individuales como en grupos, permitiendo a los usuarios decidir en qué conversaciones desean implementar estas medidas avanzadas.

Capa privacidad Whatsapp Además, la plataforma cuenta con otras funciones para reforzar la seguridad: cifrado de extremo a extremo, bloqueo de chats mediante contraseña, huella o reconocimiento facial, verificación en dos pasos, mensajes temporales que se eliminan de forma automática, control de la visibilidad de información personal y la opción de reportar o bloquear contactos. Estas alternativas se complementan con la nueva función, ofreciendo un ecosistema de protección integral para mantener a salvo la información y evitar accesos no autorizados.