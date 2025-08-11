11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tenés que activarla: la nueva función de WhatsApp para cuidar tus chats

La plataforma de mensajería instantánea de Meta incorporó una función que protege conversaciones sensibles. Se logra realizando simples ajustes desde la app.

Por
La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad.

La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad.

Freepik

WhatsApp presentó una nueva herramienta diseñada para reforzar la seguridad de las conversaciones y aumentar el control sobre la información que circula en la aplicación. Esta función, llamada Privacidad avanzada del chat, busca impedir que mensajes, archivos o datos compartidos se utilicen fuera del contexto original, brindando así una capa extra de protección frente a riesgos digitales.

Muchos de estos teléfonos quedaron sin soporte para las últimas versiones de sus sistemas operativos.
Te puede interesar:

La pésima noticia que recibieron millones usuarios de WhatsApp: no lo vas a poder creer

Con el correr de los años, la privacidad en línea se convirtió en una prioridad, por lo que la plataforma continúa incorporando funciones que apuntan a resguardar la intimidad de sus millones de usuarios. Con esta actualización, se limita la exportación de chats, la descarga automática de archivos y el uso de conversaciones por parte de sistemas de inteligencia artificial, reforzando la confidencialidad incluso en entornos grupales.

Pensada para contextos sensibles, esta herramienta resulta especialmente útil en grupos donde los participantes no se conocen en profundidad pero comparten temas delicados, como la coordinación de actividades comunitarias o el intercambio de información personal. Su disponibilidad en la última versión de la app refleja el compromiso de WhatsApp por seguir aumentando los estándares de seguridad digital.

Whatsapp
Esta herramienta de mensajería se somete a cambios frecuentes, impulsados por la búsqueda constante de mejoras en seguridad y privacidad.

Esta herramienta de mensajería se somete a cambios frecuentes, impulsados por la búsqueda constante de mejoras en seguridad y privacidad.

Cómo activar la función de WhatsApp

Para habilitar la opción de Privacidad avanzada del chat, es necesario acceder al chat elegido, tocar su nombre en la parte superior y seleccionar la función correspondiente en el menú. Una vez activa, se restringirá la exportación de mensajes, la descarga automática de archivos y la posibilidad de que la información sea utilizada con inteligencia artificial, garantizando que el contenido permanezca dentro de la conversación.

Esta versión inicial ya se encuentra disponible y WhatsApp adelantó que en próximas actualizaciones se añadirán configuraciones adicionales para ofrecer un nivel de protección aún mayor. La herramienta se puede aplicar tanto en chats individuales como en grupos, permitiendo a los usuarios decidir en qué conversaciones desean implementar estas medidas avanzadas.

Capa privacidad

Además, la plataforma cuenta con otras funciones para reforzar la seguridad: cifrado de extremo a extremo, bloqueo de chats mediante contraseña, huella o reconocimiento facial, verificación en dos pasos, mensajes temporales que se eliminan de forma automática, control de la visibilidad de información personal y la opción de reportar o bloquear contactos. Estas alternativas se complementan con la nueva función, ofreciendo un ecosistema de protección integral para mantener a salvo la información y evitar accesos no autorizados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los usuarios que aún utilizan alguno de estos dispositivos recibirán una advertencia desde la misma aplicación. 

Adiós a WhatsApp: la lista de celulares en las que deja de funcionar la app en agosto 2025

La respuesta dejó más dudas que certezas.

Le preguntaron a la inteligencia artificial si los humanos son necesarios: terror por la respuesta

Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Aunque aún no hay fecha para su llegada, Argentina bien podría convertirse pronto en parte de la ola global de carritos inteligentes.

Adiós a los carritos de supermercado tradicionales: así son sus versiones inteligentes

Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.

Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

Más allá del método, es fundamental esperar a que el equipo esté completamente seco antes de conectarlo a la corriente.

El error común que todo el mundo comete cuando se moja el celular

Rating Cero

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
play

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.
play

Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Juego de Honor, una película estadounidense de 2005 que está siendo tendencia actualmente en Netflix.
play

De qué se trata Juego de honor, la película de Samuel Jackson que es tendencia en Netflix

La familia se instaló en una casa de campo para disfrutar de unos días de descanso en plena naturaleza.

Luis Figo afronta rumores de separación con su esposa y con una publicación se lanzaron nuevas teorías: qué se vio

Juan Carlos Ramírez participó de reconocidas producciones.

Murió por un aneurisma cerebral un querido actor de La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

últimas noticias

play
De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.

Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Hace 16 minutos
Las brumas faciales son de las más elegidas por su facilidad de uso y por los beneficios inmediatos que ofrecen.

Cuál es el spray para el rostro que mantiene hidratada la piel y frena la aparición de arrugas

Hace 19 minutos
Este proyecto de reciclaje solo lleva unas horas.

Si tenés un ventilador roto y viejo, no lo tires: así podés hacer una lámpara hermosa para tu casa

Hace 22 minutos
La Copa Libertadores, un gran objetivo para los equipos.

Oficial: la Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Hace 30 minutos
La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad.

Tenés que activarla: la nueva función de WhatsApp para cuidar tus chats

Hace 39 minutos