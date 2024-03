Sony lanza una nueva PlayStation: cuándo saldrá a la venta.

"Rise of the Ronin": una odisea fascinante en el Japón del siglo XIX

Se cree que la PS5 Pro vendrá acompañada de un lanzamiento third party como es GTA 6, y no de un gran juego exclusivo. Según se sabe, Sony no lanzará nuevos juegos first party de sus IP más importantes hasta abril de 2025.

PS5-playstation BELLEZA ESTETICA

Características de la PS5 Pro, el nuevo lanzamiento de Sony

Sony aún no brindó datos oficiales de PS5 Pro como tal, como tampoco ha anunciado que estén desarrollando un nuevo modelo de su consola de nueva generación. Pero en la última semana, se han filtrado las especificaciones que incorporaría, casi con total seguridad, la PlayStation 5 Pro.

Entre las posibles características se encuentran:

CPU: AMD Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, con velocidades de 3,5 GHz que pueden llegar hasta 3,85 GHz.

GPU: RDNA 3, 60 unidades de cómputo.

Velocidad de GPU y Teraflops: 2,18 GHz / 33,5 Teraflops.

Memoria: 16 GB GDDR6 a 18 GB/s.

Memoria dedicada a juegos: 13,7 GB.

Interfaz de memoria y ancho de banda: 256 bits y 576 GB/s.

Almacenamiento interno: 1 TB SSD.

PlayStation: diferencias entre PS5 Pro y PS5 Slim

Las diferencias más notables entre PS5 Pro y PS5 Slim/PS5 comienzan con la CPU, ya que el nuevo modelo podrá alcanzar una mayor tasa de lectura (3,85 GHz) y una mejora del 10%.

Lo mismo se puede decir de la GPU, aunque no hay confirmación de que PS5 Pro utilice RDNA 3, pero sí (según las filtraciones) del enorme salto que supone PS5 Pro a nivel de teraflops.

Pese al aumento de 10,23 a 33,5 teraflops, cada uno se ejecutará a una menor velocidad (de 2,23 GHz a 2,18 GHz) en el nuevo modelo de PlayStation 5.

PS5 Pro incorpora 1,2 GB más de memoria para juegos, pero el verdadero gran salto para el software está en dos aspectos: el nuevo trazado de rayos (ray tracing) y la tecnología de escalado oficial de PlayStation.

PS5 PRO MARCA

Cuándo saldrá a la venta la PlayStation 5 Pro

Por el momento Sony no ha anunciado este modelo, pero las filtraciones masivas de los últimos días hicieron que los fanáticos están ansiosos por su llegada.

Primeramente Sony PlayStation prepara un gran evento (showcase) para este verano, como anticipación al Summer Game Fest y tras la desaparición del E3.

Pero es más probable que el anuncio oficial de PS5 Pro pudiera darse en el mes de septiembre o para finales de este año 2024, seguramente de cara a la campaña navideña.

Precio de la PlayStation 5 Pro

La PS5 Pro podría costar entre 550 y 650 euros, siendo el término medio (599,99 euros) la opción más probable de todas. Aunque habrá que esperar al anuncio oficial. También podría darse el caso de que PS5 no incluya el lector de discos para lanzarse a un precio más competitivo, pero todo esto se tendrá que confirmar más adelante.