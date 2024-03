Descubrí la nueva gran apuesta de Playstation para 2024

Recorrimos las tierras japonesas junto a nuestro Ronin. Si son fanáticos de la cultura asiática y les gustó “Ghost of Tsushima” y “Nioh”, están en el lugar indicado.

El aspecto visual de Rise of the Ronin es asombroso.

LRise of the Ronin es la nueva apuesta de Team Ninja que llegará a PlayStation 5 el próximo 22 de marzo. Y gracias al equipo de PlayStation Latam, en C5N ya pudimos jugar sus primeras tres horas: si son fanáticos de la cultura asiática y les gustó “Ghost of Tsushima” y “Nioh”, están en el lugar indicado.