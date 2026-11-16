Se supo la verdad: por qué el GTA 6 tardó 13 años en ser lanzado

La espera de más de una década se explica por el perfeccionismo del estudio. El estreno está a la vuelta de la esquina.

Rockstar Games explicó por qué Grand Theft Auto VI tardó 13 años en llegar , y la razón está en la enorme ambición del proyecto y en el perfeccionismo del estudio. Según un reportaje de The Guardian, luego de una visita a las oficinas de Rockstar North en Edimburgo, la compañía reconoce que podría haber lanzado algo parecido a un "GTA 5.5" mucho antes, pero eligió volcar todos sus recursos en una experiencia que fuera mucho más allá.

Durante una demostración, Rob Nelson, uno de los principales responsables creativos, mostró el nivel de detalle que pudieron alcanzar en estos años. En una simple gasolinera, Jason puede comer y tomar con animaciones específicas mientras camina con un donut en una mano y un paquete de seis cervezas en la otra. El líquido de las botellas se mueve de forma realista, las estanterías tienen revistas ilustradas que se pueden agarrar y leer, y hasta la ropa de los peatones se diseñó de manera individual.

Ese grado de minuciosidad supera lo visto en Red Dead Redemption 2, de 2018, y exige una enorme inversión de tiempo, dinero y recursos. El contraste con el pasado es llamativo. En la época de PS2, la compañía lanzó GTA III, Vice City y San Andreas en apenas tres años, usando una misma base tecnológica para ofrecer nuevas ciudades, historias y personajes.

Nelson defendió la decisión de concentrar tantos recursos en un solo juego. Si un estudio dispone de semejante despliegue y casi ningún otro desarrollador puede permitirse algo parecido, planteó, ¿por qué no aprovecharlo para crear el proyecto más ambicioso posible? Jennifer Kolbe, responsable de publicación de Rockstar, fue más contundente al reconocer que "podrían haber hecho GTA 5.5 y haberlo terminado más rápido", pero que eso no era lo que querían.

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre, se convirtió en el blanco de una ola de estafas digitales que buscan robar contraseñas, instalar programas maliciosos y cobrar pagos en criptomonedas. Rockstar Games no anunció ninguna beta pública, versión para computadora, acceso anticipado ni adaptación móvil, por lo que cualquier oferta que prometa jugarlo antes del estreno o en una plataforma no confirmada debe tomarse como una señal de alerta.

Un estudio de la compañía de ciberseguridad Netcraft, que analizó dominios registrados entre el 1 de julio y el 27 de octubre de 2026, identificó cuatro categorías de engaño. Son los sitios que explotan la notoriedad del filtrador "CyberLeek", las plataformas de supuesto acceso anticipado, los portales con versiones móviles inexistentes y las páginas de sorteos falsos. Un informe de ESET sumó una tabla de riesgos que incluye phishing de credenciales, betas falsas, estafas con criptomonedas, tiendas clonadas y distribución directa de malware.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre.

El 18 de agosto, la cuenta CyberLeek empezó a difundir material que presentaba como filtrado del juego, con videos de gameplay y un supuesto mapa de Leonida. Rockstar calificó la publicación de "desgarradora" y emprendió acciones legales. La repercusión disparó el registro de 121 dominios con el término "cyberleek", 100 de ellos solo en agosto.

No todos eran fraudulentos, pero varios distribuían versiones falsas. Uno simulaba ser un portal de Rockstar y ofrecía un archivo llamado GTAVI.exe, detectado como troyano por 34 de los 68 motores de VirusTotal, y otro exigía 100 dólares en criptomonedas para desbloquear un supuesto lanzador.

Malwarebytes encontró páginas que imitaban la promoción oficial del adelanto de gameplay difundido en Netflix y ofrecían un instalador de apenas 1,1 MB que en realidad contenía Vidar, un infostealer capaz de robar contraseñas guardadas en 19 navegadores. Huntress documentó otra campaña con imágenes ISO de más de 100 GB rellenas de datos basura para simular el peso de un juego real, que escondían los troyanos njRAT y DCRat, el infostealer Mercurial Grabber y el malware destructivo Chaos.

También hay tiendas falsas, como una que vendía una versión para PC por 199 dólares en criptomonedas pese a que el juego se confirmó solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y otra que ofrecía acceso anticipado por 250 dólares con pagos en bitcoin, USDT o ethereum. Existen además APK falsos y formularios de "verificación humana" que piden datos personales, aunque no hay anuncio oficial para Android ni iOS.

Para evitar estas estafas se recomienda comprar solo en tiendas oficiales como PlayStation Store, Microsoft Store o Rockstar Games Store, desconfiar de los precios demasiado bajos, investigar la reputación de cualquier tienda desconocida y usar medios de pago con protección al comprador. También conviene comparar cada oferta con lo que Rockstar confirmó oficialmente y mantener actualizado el software de seguridad, cambiando contraseñas y cerrando sesiones activas ante cualquier sospecha. La precarga digital, habilitada desde el 10 de noviembre, puede requerir hasta 212 GB según el dispositivo, pero no permite jugar antes del estreno.