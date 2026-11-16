16 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se supo la verdad: por qué el GTA 6 tardó 13 años en ser lanzado

La espera de más de una década se explica por el perfeccionismo del estudio. El estreno está a la vuelta de la esquina.

Por
Su riguroso diseño necesita de una enorme inversión de tiempo

Su riguroso diseño necesita de una enorme inversión de tiempo, dinero y recursos.

Rockstar Games explicó por qué Grand Theft Auto VI tardó 13 años en llegar, y la razón está en la enorme ambición del proyecto y en el perfeccionismo del estudio. Según un reportaje de The Guardian, luego de una visita a las oficinas de Rockstar North en Edimburgo, la compañía reconoce que podría haber lanzado algo parecido a un "GTA 5.5" mucho antes, pero eligió volcar todos sus recursos en una experiencia que fuera mucho más allá.

El juego reunió a más de 76.000 jugadores simultáneos en Steam, obtuvo un 87% de reseñas positivas y 82 puntos en OpenCritic.
Te puede interesar:

Football Manager 27 busca reconquistar a sus hinchas tras el traspié de la versión anterior

Durante una demostración, Rob Nelson, uno de los principales responsables creativos, mostró el nivel de detalle que pudieron alcanzar en estos años. En una simple gasolinera, Jason puede comer y tomar con animaciones específicas mientras camina con un donut en una mano y un paquete de seis cervezas en la otra. El líquido de las botellas se mueve de forma realista, las estanterías tienen revistas ilustradas que se pueden agarrar y leer, y hasta la ropa de los peatones se diseñó de manera individual.

Ese grado de minuciosidad supera lo visto en Red Dead Redemption 2, de 2018, y exige una enorme inversión de tiempo, dinero y recursos. El contraste con el pasado es llamativo. En la época de PS2, la compañía lanzó GTA III, Vice City y San Andreas en apenas tres años, usando una misma base tecnológica para ofrecer nuevas ciudades, historias y personajes.

Nelson defendió la decisión de concentrar tantos recursos en un solo juego. Si un estudio dispone de semejante despliegue y casi ningún otro desarrollador puede permitirse algo parecido, planteó, ¿por qué no aprovecharlo para crear el proyecto más ambicioso posible? Jennifer Kolbe, responsable de publicación de Rockstar, fue más contundente al reconocer que "podrían haber hecho GTA 5.5 y haberlo terminado más rápido", pero que eso no era lo que querían.

Advierten estafas con el GTA 6

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre, se convirtió en el blanco de una ola de estafas digitales que buscan robar contraseñas, instalar programas maliciosos y cobrar pagos en criptomonedas. Rockstar Games no anunció ninguna beta pública, versión para computadora, acceso anticipado ni adaptación móvil, por lo que cualquier oferta que prometa jugarlo antes del estreno o en una plataforma no confirmada debe tomarse como una señal de alerta.

Un estudio de la compañía de ciberseguridad Netcraft, que analizó dominios registrados entre el 1 de julio y el 27 de octubre de 2026, identificó cuatro categorías de engaño. Son los sitios que explotan la notoriedad del filtrador "CyberLeek", las plataformas de supuesto acceso anticipado, los portales con versiones móviles inexistentes y las páginas de sorteos falsos. Un informe de ESET sumó una tabla de riesgos que incluye phishing de credenciales, betas falsas, estafas con criptomonedas, tiendas clonadas y distribución directa de malware.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre.

El 18 de agosto, la cuenta CyberLeek empezó a difundir material que presentaba como filtrado del juego, con videos de gameplay y un supuesto mapa de Leonida. Rockstar calificó la publicación de "desgarradora" y emprendió acciones legales. La repercusión disparó el registro de 121 dominios con el término "cyberleek", 100 de ellos solo en agosto.

No todos eran fraudulentos, pero varios distribuían versiones falsas. Uno simulaba ser un portal de Rockstar y ofrecía un archivo llamado GTAVI.exe, detectado como troyano por 34 de los 68 motores de VirusTotal, y otro exigía 100 dólares en criptomonedas para desbloquear un supuesto lanzador.

Malwarebytes encontró páginas que imitaban la promoción oficial del adelanto de gameplay difundido en Netflix y ofrecían un instalador de apenas 1,1 MB que en realidad contenía Vidar, un infostealer capaz de robar contraseñas guardadas en 19 navegadores. Huntress documentó otra campaña con imágenes ISO de más de 100 GB rellenas de datos basura para simular el peso de un juego real, que escondían los troyanos njRAT y DCRat, el infostealer Mercurial Grabber y el malware destructivo Chaos.

También hay tiendas falsas, como una que vendía una versión para PC por 199 dólares en criptomonedas pese a que el juego se confirmó solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y otra que ofrecía acceso anticipado por 250 dólares con pagos en bitcoin, USDT o ethereum. Existen además APK falsos y formularios de "verificación humana" que piden datos personales, aunque no hay anuncio oficial para Android ni iOS.

Para evitar estas estafas se recomienda comprar solo en tiendas oficiales como PlayStation Store, Microsoft Store o Rockstar Games Store, desconfiar de los precios demasiado bajos, investigar la reputación de cualquier tienda desconocida y usar medios de pago con protección al comprador. También conviene comparar cada oferta con lo que Rockstar confirmó oficialmente y mantener actualizado el software de seguridad, cambiando contraseñas y cerrando sesiones activas ante cualquier sospecha. La precarga digital, habilitada desde el 10 de noviembre, puede requerir hasta 212 GB según el dispositivo, pero no permite jugar antes del estreno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

Fiebre por GTA VI: la precarga del juego desató un récord histórico de tráfico y provocó fallos en internet

Todo indica que el GTA 6 le quitará muchos usuarios a otros videojuegos.

Los exitosos videojuegos de 2026 que más podrían perder por el lanzamiento del GTA 6

La plataforma de videojuegos dio a conocer los juegos a descargar en noviembre.

Epic Games lanzó una impactante selección de videojuegos por tiempo limitado: cuáles son

Todos los usuarios Prime ya pueden disfrutar de nuevos juegos incluidos con Luna, el servicio de gaming de Amazon.

Amazon Prime Gaming renueva su catálogo de noviembre con siete títulos destacados para PC

Las imágenes ofrecen un nuevo recorrido por el universo del juego.

Se filtraron más de 30 imágenes del GTA 6 antes de su lanzamiento

El proyecto artístico impulsado por algoritmos marcó un precedente inédito. 

Xania Monet, una cantante creada con IA, ganó tres premios

Rating Cero

El Cabezón volvió a ser protagonista tras una última confesión dada a conocer.

Marcelo Tinelli contó cuál fue el momento más difícil que vivió hace muy poco: "No se lo deseo a nadie"

El cantante de cuarteto se casó luego de un memorable concierto.

Es uno de los cantantes argentinos del momento y se acaba de casar con su novia de toda la vida

Su primera compra fue en 2019, cuando tenía 25 años, y nunca la había hecho pública.

Una famosa conductora contó cómo hizo para comprarse dos departamentos a sus 32 años: "Me da vergüenza decirlo"

Marcelo Véliz, referente de la guaracha santiagueña.

El mensaje de Marcelo Véliz tras el grave accidente que sufrió en Tucumán: "Estamos sanos y salvos"

El periodista fue protagonista de una pelea con su hermano.
play

Pelea con empujones y gritos en vivo: un famoso conductor tuvo un fuerte encontronazo con su hermano

Luego de haberse distanciado por unos días, volvieron a mostrarse juntos.

Son muy famosos, se habían separado hace dos semanas y ya se mostraron juntos otra vez: se dieron otra oportunidad

últimas noticias

La Policía investiga una posible conexión narco.

Al menos ocho muertos y cinco heridos tras una seguidilla de ataques armados en el sur de Brasil

Hace 2 minutos
Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 674 puntos.

El riesgo país no cede y comenzó la semana al alza: volvió a quebrar la barrera de los 850 puntos

Hace 15 minutos
Lionel Scaloni confirmó a Dibu Martínez titular contra Costa Rica.

Scaloni confirmó la vuelta de un titular en la Selección contra Costa Rica y anticipó más cambios

Hace 15 minutos
El Cabezón volvió a ser protagonista tras una última confesión dada a conocer.

Marcelo Tinelli contó cuál fue el momento más difícil que vivió hace muy poco: "No se lo deseo a nadie"

Hace 29 minutos
El informe arbitral se refiere al partido entre Deportivo Madryn y Maipú.

"Quedate en el suelo": el informe del árbitro tras el escándalo entre Deportivo Madryn y Maipú

Hace 35 minutos