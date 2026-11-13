13 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Fiebre por GTA VI: la precarga del juego desató un récord histórico de tráfico y provocó fallos en internet

La descarga anticipada del esperado título de Rockstar Games alcanzó picos de consumo de datos sin precedentes en Europa y Estados Unidos, superando marcas de la Champions League y de juegos masivos como Fortnite.

Por
Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI de Rockstar Games comenzó a poner a prueba la infraestructura global de internet antes de su estreno oficial del 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La apertura del periodo de precarga el pasado martes 10 de noviembre desató una avalancha masiva de usuarios en las tiendas digitales. Dado que la instalación exige entre 200 GB y 212 GB de espacio libre según la plataforma, la transferencia simultánea de datos provocó picos de consumo gigantescos desde las primeras horas.

Las imágenes ofrecen un nuevo recorrido por el universo del juego.
Te puede interesar:

Se filtraron más de 30 imágenes del GTA 6 antes de su lanzamiento

En Europa, el volumen de descargas afectó registros históricos en los principales proveedores de telecomunicaciones. En el Reino Unido, la empresa Virgin Media O2 registró el pico vespertino y el volumen total diario de tráfico de banda ancha más altos de toda su historia. Durante la primera hora tras la medianoche del inicio de las descargas, la circulación de datos fue un 51,6% superior a la de la semana previa, y para las 9 de la mañana ya acumulaba un incremento del 73,3%. Por su parte, en Alemania el operador 1&1 reportó que el tráfico dirigido a los servidores de consolas durante la madrugada se multiplicó por diez respecto a un día habitual.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre.

El impacto del nuevo título de Rockstar desplazó marcas establecidas por los eventos deportivos y de entretenimiento más relevantes del planeta. En territorio británico, el punto máximo de transferencia de datos superó en un 3,8% al récord anterior que ostentaba la semifinal de la UEFA Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid. Asimismo, el volumen global de tráfico diario sobrepasó en un 4% a la marca fijada durante el lanzamiento de la minitemporada del capítulo 7 de Fortnite.

La saturación de las redes se extendió a los grandes nodos de intercambio de internet en el mundo. La firma DE-CIX alcanzó un pico mundial inédito de 33,01 terabits por segundo a través de sus puntos de interconexión globales. En su nodo de Fráncfort se registraron 22,30 Tb/s, lo que representó una suba del 19,06% sobre su récord histórico anterior de enero. El fenómeno también dejó nuevos picos máximos de consumo de datos en ciudades de Estados Unidos como Dallas, Chicago y Phoenix.

La masiva demanda de conectividad trajo consigo complicaciones técnicas e interrupciones del servicio en varios países europeos como el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Estonia, donde miles de usuarios reportaron caídas por congestión de red. Ante esta coyuntura, algún proveedor ofreció mejoras temporales de velocidad sin costo para acelerar las descargas, mientras los operadores continúan monitoreando la capacidad de sus redes. Según una encuesta de Virgin Media O2, el 46% de los fanáticos planeaba precargar el juego, un 78% modificó o planea modificar sus horarios para jugar y un 18% testeó la velocidad de su conexión.

El tamaño de la instalación es de hasta 212 GB, dependiendo de la plataforma.

El tamaño de la instalación es de hasta 212 GB, dependiendo de la plataforma.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todo indica que el GTA 6 le quitará muchos usuarios a otros videojuegos.

Los exitosos videojuegos de 2026 que más podrían perder por el lanzamiento del GTA 6

La plataforma de videojuegos dio a conocer los juegos a descargar en noviembre.

Epic Games lanzó una impactante selección de videojuegos por tiempo limitado: cuáles son

Todos los usuarios Prime ya pueden disfrutar de nuevos juegos incluidos con Luna, el servicio de gaming de Amazon.

Amazon Prime Gaming renueva su catálogo de noviembre con siete títulos destacados para PC

Representa la mayor preventa digital que se recuerda en consolas.

Impactante: se supo la enorme cantidad de reservas que ya tiene el GTA 6 a días de su lanzamiento

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sale al mercado este jueves 5 de noviembre.

El regreso de un gigante del gaming: The Legend of Zelda: Ocarina of Time estrena su remake en Nintendo Switch 2

Crece la expectativa por el lanzamiento del juego.

Filtraron cuánto pesaría la descarga del GTA VI en PlayStation 5

Rating Cero

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante

¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

La modelo volvió a su primer amor: la canción que compuso en su adolescencia y que vuelve a ser furor.
play

Nicole Neumann sorprendió con su faceta menos conocida: el inesperado regreso después de 32 años

Martín Migueles habló por primera vez y reveló detalles desconocidos sobre la conversación que mantuvo con la actriz.

Martín Migueles lanzó una terrible acusación contra La China Suárez: "Llegó haciéndose la buena y..."

La fulminó: Wanda Nara con todo contra La China Suárez.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

¡Otra vez lo mismo! Daniela Celis denunció que no respetaron un pedido. 

Escándalo en el programa de Andy Kusnetzoff: una invitada denunció un incómodo momento y habló de "falta de respeto"

últimas noticias

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante

Hace 4 minutos
Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

Fiebre por GTA VI: la precarga del juego desató un récord histórico de tráfico y provocó fallos en internet

Hace 10 minutos
Ya hay vuelos reprogramados en Ezeiza.

Cómo afecta la suspensión de vuelos en Estados Unidos a los pasajeros que viajan desde Argentina

Hace 30 minutos
¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

Hace 33 minutos
Selección argentina en el duelo ante Uruguay en la Bombonera.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera

Hace 47 minutos