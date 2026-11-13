Fiebre por GTA VI: la precarga del juego desató un récord histórico de tráfico y provocó fallos en internet La descarga anticipada del esperado título de Rockstar Games alcanzó picos de consumo de datos sin precedentes en Europa y Estados Unidos, superando marcas de la Champions League y de juegos masivos como Fortnite. Por Agregar C5N en









Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI de Rockstar Games comenzó a poner a prueba la infraestructura global de internet antes de su estreno oficial del 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La apertura del periodo de precarga el pasado martes 10 de noviembre desató una avalancha masiva de usuarios en las tiendas digitales. Dado que la instalación exige entre 200 GB y 212 GB de espacio libre según la plataforma, la transferencia simultánea de datos provocó picos de consumo gigantescos desde las primeras horas.

En Europa, el volumen de descargas afectó registros históricos en los principales proveedores de telecomunicaciones. En el Reino Unido, la empresa Virgin Media O2 registró el pico vespertino y el volumen total diario de tráfico de banda ancha más altos de toda su historia. Durante la primera hora tras la medianoche del inicio de las descargas, la circulación de datos fue un 51,6% superior a la de la semana previa, y para las 9 de la mañana ya acumulaba un incremento del 73,3%. Por su parte, en Alemania el operador 1&1 reportó que el tráfico dirigido a los servidores de consolas durante la madrugada se multiplicó por diez respecto a un día habitual.

El lanzamiento del año llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre. El impacto del nuevo título de Rockstar desplazó marcas establecidas por los eventos deportivos y de entretenimiento más relevantes del planeta. En territorio británico, el punto máximo de transferencia de datos superó en un 3,8% al récord anterior que ostentaba la semifinal de la UEFA Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid. Asimismo, el volumen global de tráfico diario sobrepasó en un 4% a la marca fijada durante el lanzamiento de la minitemporada del capítulo 7 de Fortnite.

La saturación de las redes se extendió a los grandes nodos de intercambio de internet en el mundo. La firma DE-CIX alcanzó un pico mundial inédito de 33,01 terabits por segundo a través de sus puntos de interconexión globales. En su nodo de Fráncfort se registraron 22,30 Tb/s, lo que representó una suba del 19,06% sobre su récord histórico anterior de enero. El fenómeno también dejó nuevos picos máximos de consumo de datos en ciudades de Estados Unidos como Dallas, Chicago y Phoenix.

La masiva demanda de conectividad trajo consigo complicaciones técnicas e interrupciones del servicio en varios países europeos como el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Estonia, donde miles de usuarios reportaron caídas por congestión de red. Ante esta coyuntura, algún proveedor ofreció mejoras temporales de velocidad sin costo para acelerar las descargas, mientras los operadores continúan monitoreando la capacidad de sus redes. Según una encuesta de Virgin Media O2, el 46% de los fanáticos planeaba precargar el juego, un 78% modificó o planea modificar sus horarios para jugar y un 18% testeó la velocidad de su conexión.

El tamaño de la instalación es de hasta 212 GB, dependiendo de la plataforma.