Football Manager 27 busca reconquistar a sus hinchas tras el traspié de la versión anterior Con una interfaz renovada, profundos cambios tácticos y una recepción inicial muy favorable, la popular saga de simulación futbolística lanzó su nueva entrega para recuperar la confianza de la comunidad gamer. Por Agregar C5N en









El juego reunió a más de 76.000 jugadores simultáneos en Steam, obtuvo un 87% de reseñas positivas y 82 puntos en OpenCritic.

Sports Interactive y SEGA lanzaron oficialmente Football Manager 27 para PC, Mac, consolas y dispositivos móviles, con la intención de dejar atrás la mala recepción de su antecesor. Los primeros indicadores de esta nueva temporada resultaron altamente alentadores para el estudio. En la plataforma Steam, el videojuego superó los 76.000 jugadores simultáneos y cosechó un 87% de valoraciones positivas, situándose además con una puntuación media de 82 puntos en la plataforma de crítica OpenCritic.

El camino hacia este estreno no estuvo exento de complicaciones, dado que la edición previa (FM26) llegó tras la cancelación de la versión de 2025 y el complejo salto tecnológico hacia el motor gráfico Unity. Aquella transición generó fuertes cuestionamientos entre los usuarios debido a fallas técnicas, menús confusos y la omisión de funciones tradicionales. Durante la presentación oficial realizada en el estadio de River Plate, desarrolladores del estudio -como Ant Farley- admitieron el duro impacto que provocaron las críticas, destacando que el equipo escuchó activamente el reclamo de los fanáticos para corregir el rumbo y reconstruir el vínculo con su comunidad.

The scores are in



Play #FM27 now across platforms #MakeTheCall pic.twitter.com/BHaOo2Y9Af — Football Manager (@FootballManager) November 12, 2026 Una de las transformaciones centrales de FM27 se enfoca en agilizar el recorrido por los menús para reducir los pasos necesarios antes de cada decisión. La interfaz sustituyó el antiguo esquema de tarjetas por un sistema de barras de navegación superiores ordenadas por áreas clave como Portal, Plantilla, Tácticas, Contratación, Entrenamiento y Club. Además, se desplegaron vistas a pantalla completa, menús desplegables directos y una mejor distribución en resoluciones de alta definición para minimizar los espacios vacíos. El sistema de mensajes también se optimizó mediante códigos de colores temáticos y la incorporación de informes de ojeadores en el propio cuerpo del texto, evitando pantallas innecesarias.

En materia de jugabilidad, la entrega incorpora órdenes tácticas inmediatas desde el banco de suplentes, mapas de pases y un concepto de efectividad táctica que vincula las exigencias del esquema con la preparación física y los entrenamientos del plantel. Asimismo, el título señala el regreso de dinámicas muy aclamadas por los jugadores, tales como los sorteos de copas y el dramatismo en el cierre del mercado de pases.

Una de las transformaciones centrales de FM27 se enfoca en agilizar el recorrido por los menús para reducir los pasos necesarios antes de cada decisión. En cuanto al apartado visual y sonoro, la atmósfera de los partidos recrea detalles de la cultura de hinchada local -incluyendo banderas y bombos-, al tiempo que se suma el nuevo modo multijugador Shuffle Draft desarrollado junto a FIFAe. A nivel de licencias, la edición añade competiciones oficiales como la Roshn Saudi League de Arabia Saudita y la Arkema Première Ligue de Francia, sumadas a la presencia de clubes argentinos como Boca Juniors y River Plate.

Con el objetivo de restaurar la confianza antes del lanzamiento formal a u$s47,99, la empresa implementó una promoción especial que permitió jugar gratis una versión previa completa durante cinco días en PC y Mac. Esta prueba estuvo disponible a través de plataformas como Steam, Epic Games Store y Microsoft Store -además de los suscriptores de Xbox Game Pass- con la opción clave de transferir todo el progreso obtenido a la versión final. De esta manera, Sports Interactive dio un paso contundente en la cancha para demostrar que escuchó a su fiel público y devolverle a la histórica franquicia el prestigio de sus mejores épocas. El FM27 señala el regreso de dinámicas muy aclamadas por los jugadores, tales como los sorteos de copas y el dramatismo en el cierre del mercado de pases. Mirá las nuevas características y mejoras en acción del flamante Football Manager 2027