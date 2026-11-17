Las diferencias entre las versiones Standard y Ultimate del GTA 6 Con la precarga ya habilitada en tiendas digitales de cara al lanzamiento oficial, Rockstar Games ofrece dos alternativas de compra con precios y beneficios muy distintos. Por Agregar C5N en









La versión ultimate del esperado juego tendrá un valor de aproximadamente 100 dólares.

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI alcanzó su punto máximo ahora que el título ya se encuentra disponible para la compra y precarga tanto en PS Store como en Microsoft Store, palpitando su desbloqueo oficial pautado para el próximo 19 de noviembre. Si bien los jugadores de PS5 y Xbox Series también pueden optar por adquirir una edición física en caja, la cual trae un póster y un código de descarga, el mercado digital ofrece dos alternativas claramente diferenciadas: la Standard Edition y la Ultimate Edition, cada una pensada para distintos perfiles de usuarios y presupuestos.

En primer lugar, la edición base o Standard Edition se comercializa a un valor de u$s79,99 e incluye el acceso completo al esperado videojuego junto con dos incentivos iniciales: el Pack Vintage Vice City y un mes gratuito de suscripción a GTA+. Por el contrario, quienes busquen una experiencia ampliada desde el primer día pueden apostar por la Ultimate Edition, que tiene un precio de u$s99,99 e incorpora todo lo incluido en la versión estándar sumado al paquete denominado Ultimate Edition Upgrade.

La principal distinción entre ambas ediciones radica en la enorme cantidad de contenido adicional exclusivo que desbloquea la variante más costosa dentro del mapa del juego. Tal como describen sus propios creadores en la presentación oficial de este paquete especial: "Te damos la bienvenida a Leónida, el estado donde todo vale. Aprovecha al máximo lo que este inmenso mundo tiene que ofrecer con Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, moda y acción a raudales".

Grand Theft Auto VI ha batido el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store. Asimismo, desde Rockstar Games aclararon que estas recompensas exclusivas no aparecen todas juntas de golpe al iniciar la partida, sino que están integradas de manera orgánica en la narrativa de los protagonistas. Según explicaron desde el estudio desarrollador: "El contenido de bonificación de la Ultimate Edition discurre a lo largo de la historia de Jason y Lucía, descubriendo nuevos artículos en cada capítulo", permitiendo que la progresión en la campaña vaya habilitando paulatinamente cada mejora sin alterar el equilibrio inicial.

Entre los beneficios más destacados que recibirán de forma gradual los compradores de la Ultimate Edition figuran autos emblemáticos como el Grotti Cheetah (1995), el Vapid Dominator Buggy (1967) y la lancha Shitzu Squalo, además de armamento como los Revólveres Hawk & Little Morgan y variantes personalizadas. A esto se le suman accesos especiales a locaciones y servicios exclusivos como los talleres Rideout Customs y One-Eyed Willie’s, la tienda de ropa Stock 305, el estudio Electric Fang Tattoo, la estética Sara’s y el Complejo de los PTT Youngin$, completando así una propuesta robusta frente a la versión tradicional.

Cuáles son las diferencias entre las versiones Standard y Ultimate del GTA 6 Para la comunidad gamer , la elección entre las dos alternativas disponibles de Grand Theft Auto VI pasa principalmente por el presupuesto final en dólares (junto con las percepciones impositivas locales) y el interés por los extras dentro de Leonida. Mientras que la Standard Edition garantiza la campaña completa de Jason y Lucía más el acceso al modo multijugador en línea sin restricciones narrativas, la Ultimate Edition apunta a quienes buscan ampliar su colección desde el arranque con incentivos exclusivos de jugabilidad y personalización. Redes sociales El gran atractivo del paquete Ultimate reside en los vehículos y equipamiento que no aparecen de forma nativa en la edición tradicional, como la motocicleta militar Dinka Enduro, un kayak disponible para el refugio de Jason y la modificación especial para su camioneta. En el apartado de armamento y estética, también suma acabados con grabados únicos para las pistolas principales de ambos protagonistas y conjuntos de indumentaria inspirados en el popular programa televisivo del caimán Maca. Más allá de los objetos coleccionables, la diferencia más tangible en la exploración del mapa está en las actividades secundarias y puntos de interés que solo se habilitan con la versión más costosa. Este paquete incorpora un encargo especial para recolectar autos clásicos solicitado por el personaje Wiman y una misión de asalto a un almacén de contrabando, además de permitir el ingreso a locales de personalización como el taller del lago Leonida, que permanecen cerrados en la copia estándar.