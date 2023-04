Se conocieron los únicos tres famosos a los que Elon Musk les paga la verificación de Twitter

En tanto, el magnate y CEO de la red social, admitió que solo a tres famosos mundiales les ébano su verificación. Se trata del jugador de la NBA LeBron James, el actor William Shatner y el científico Stephen King.

La confirmación salió de su propia boca gracias a la respuesta que le escribió a un seguidor que hablaba de los rumores. "Solamente Shatner, LeBron y King", dijo Musk de forma escueta.

"Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. no lo he hecho", tuiteó King, con sorpresa porque todavía mantenía el status de verificado azul a pesar de que no se había suscripto. "De nada, namaste", fue la respuesta de Musk.