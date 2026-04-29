29 de abril de 2026 Inicio
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Meta, contra las cuerdas: en Europa detectaron que todavía hay menores de 13 años que usan Facebook

Desde la Comisión Europea aseguran que las medidas de la empresa tecnológica para implementar estas restricciones no son eficaces. En caso de que la empresa tecnológica no revierta este accionar, podrían alcanzar sanciones millonarias.

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La Unión Europea

La Unión Europea, dura contra Meta.

Redes sociales
Meta, contra las cuerdas: en Europa detectaron que todavía hay menores de 13 años que usan Facebook

La Comisión Europea volvió a poner bajo la lupa a Meta por advertir la presencia de menores de 13 años en sus plataformas, a pesar de que la propia empresa fija esa edad como límite mínimo para usar Facebook e Instagram.

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Las conclusiones preliminares de una investigación iniciada hace dos años advierten que los mecanismos de control no estarían funcionando de manera efectiva y que, en caso de que la empresa tecnológica no revierta este accionar, podrían alcanzar sanciones millonarias.

El organismo evalúa posibles sanciones que rondarían hasta el 6% de la facturación anual del gigante tecnológico, en caso de confirmarse las irregularidades detectadas. Según argumentan, uno de los principales problemas es la falta de verificación real de la edad de los usuarios. En concreto, señala que la compañía no implementa controles sólidos para comprobar la veracidad de la fecha de nacimiento que declaran quienes se registran, lo que facilita el acceso de menores.

Desde Meta, por su parte, respondieron que sus plataformas están diseñadas para personas de 13 años en adelante y que cuentan con herramientas para detectar y eliminar cuentas de usuarios que no cumplen con ese requisito. Además, aseguraron que continúan invirtiendo en nuevas tecnologías para reforzar estos filtros y que próximamente anunciarán medidas adicionales.

Sin embargo, la Comisión sostiene que existe evidencia recopilada en distintos países del bloque que indica que entre el 10% y el 12% de los niños menores de 13 años logra acceder a estas redes sociales.

El caso también pone en discusión el cumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas a evaluar y reducir los riesgos para los menores. En ese sentido, las acusaciones consideran que la empresa no ha tomado las precauciones necesarias, pese a la existencia de estudios que alertan sobre la mayor vulnerabilidad de los usuarios más jóvenes frente a los posibles daños de estos entornos digitales.

En los últimos meses, la Unión Europea intensificó su estrategia para reforzar la protección de niños y adolescentes en internet, es decir, que no alcanzaría únicamente a Meta sino que también salpicaría a otras plataformas.

Entre otras medidas, analiza establecer una edad mínima común para el acceso a redes sociales en toda la región, en línea con iniciativas que ya se discuten en varios países y con antecedentes como el de Australia, donde se avanzó en restricciones más estrictas.

En paralelo, en Bruselas abrieron una investigación contra Snapchat por problemas similares en la verificación de edad, y también presionó a TikTok para que modifique aspectos de su diseño, al considerar que podrían fomentar conductas adictivas y afectar el bienestar de los usuarios más jóvenes.

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