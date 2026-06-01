1 de junio de 2026 Inicio
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Femicidio en Temperley: llamó al 911 para pedir ayuda, pero cuando llegó la Policía su novio ya la había matado

Noelia Carolina Rivero aseguró que su novio la tenía de rehén. El asesino, Tomás Adrián Núñez, fue detenido y trasladado al hospital Gandulfo, luego de autolesionarse.

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El cuerpo de Noelia Rivero presentaba cortes en el cuello y tórax.

Un hombre fue detenido acusado de ser el autor del femicidio contra su pareja, quien había llamado al 911 para pedir ayuda ya que estaba secuestrada en una casa en Temperley.

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El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando Noelia Carolina Rivero, de 31 años, llamó a la Policía y denuncia que estaba siendo secuestrada por su novio, Tomás Adrián Núñez, en una vivienda ubicado en Lavalle 1734.

Cuando llegan los efectivos a lugar, intentan ingresar a la casa y son recibidos por el hombre de 40 años aludiendo que “estaba todo bien”, pero nunca abre la puerta, pese a que se escucha a la mujer que decía que ella estaba bien. Ante esa situación, no pudieron ingresar hasta no tener una orden judicial.

Ante la negativa de Núñez, la Fiscalía autorizó el ingreso forzoso que terminó concretándose gracias a la ayuda de un familiar quien aportó una copia de la llave de la casa. Al entrar, escucharon gritos provenientes del interior, especialmente del agresor.

Una vez dentro, se encontraron con el peor de los escenarios: la mujer había sido asesinada. Noelia estaba en una de las habitaciones con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la joven.

Por su parte, el hombre fue detenido y trasladado al Hospital Gandolfo ya que tras la agresión intentó autolesionarse: presentaba cortes en las muñecas y cuello. “Ya está fuera de peligro, aunque intentó hacerse pasar por desquiciado cuando había asesinado a su mujer”, detalló Mariela López Brown en Mañanas Argentinas por C5N.

Los familiares de Noelia Rivero aseguran que la relación con su pareja era tóxica

Tras el femicidio de Noelia Rivero, en el lugar se secuestró el cuchillo utilizado en el ataque. La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

La familia de la víctima aseguró que la relación de ambos era “absolutamente tóxica”. “Él la tenía permanentemente en una situación de secuestro, que no la dejaba realizar ningún tipo de tareas. Cuando iba a trabajar tenía que mantener un llamado permanente con él porque sino la acusaba de estar engañándolo”, explicó la periodista Mariela López Brown en C5N.

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